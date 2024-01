Une campagne exhorte le CIO à interdire à Israël de participer aux Jeux olympiques de Paris en raison du génocide de Gaza

En tant que conseil exécutif du Comité International Olympique rencontré Jeudi à Gangneung, en Corée du Sud, plus de 300 clubs sportifs palestiniens et groupes de la société civile ont lancé une campagne visant à exclure Israël des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Les clubs sportifs participant au Campagne #BanIsrael– organisée par la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d’Israël – comprend des équipes masculines et féminines de football, de basket-ball et de volley-ball, dont certains membres ont été tués pendant ou même avant la guerre actuelle d’Israël contre Gaza.

Les participants exhortent le Comité International Olympique (CIO) à “appliquer ses principes et remplir ses obligations en interdisant à Israël l’accès aux prochains Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en juillet 2024”, jusqu’à ce qu’il mette fin à ses graves violations du droit international, en particulier à son système d’apartheid et à son génocide en cours à Gaza. »

Selon des responsables palestiniens et des Nations Unies, plus de 24 600 Palestiniens ont été tués – pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées – au cours des 104 jours d’assaut israélien contre Gaza en réponse aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre. Près de 62 000 autres ont été tués. blessés, et plus de 7 000 Gazaouis sont portés disparus et présumés morts et enterrés sous les décombres.

“Il n’y a pas de place aux Jeux olympiques pour les auteurs du génocide.”

Une récente rapport publié par la Fédération palestinienne de football indique qu’au moins 85 athlètes palestiniens, dont 55 footballeurs, ont été tués par des bombes et des balles israéliennes. Ces chiffres incluent 55 jeunes.

Parmi les morts se trouvent Hany Al-Masryancien joueur et directeur général de l’équipe olympique palestinienne de football.

La campagne a noté qu’Israël a été traduit devant la Cour internationale de Justice sur des allégations de génocide dans une affaire menée par l’Afrique du Sud et soutenue par de nombreux paysgroupes, savantset artistes.

“Permettre à Israël, en plein génocide, de participer aux prochains Jeux Olympiques signifierait à la communauté internationale que le CIO approuve le plus grave des crimes de guerre”, affirme la campagne.

La campagne a comparé l’imposition par le CIO de sanctions globales contre la Russie et la Biélorussie en réponse à l’invasion en cours de l’Ukraine avec son inaction face aux crimes israéliens. Les responsables russes s’indignent de ce qu’ils considèrent comme un traitement inégal du CIO, avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov appel la position du corps est « scandaleuse ».

“Une fois de plus, nous voyons un exemple de la partialité et de l’ineptie du Comité international olympique, qui prouve à maintes reprises son penchant politique”, a déclaré Lavrov sur les réseaux sociaux l’année dernière.

Dans un article d’opinion publié jeudi dans Le gardienKarim Zidan, qui écrit sur l’intersection du sport et de la politique, estime que “la disparité flagrante dans le traitement d’Israël et de la Russie par le CIO… envoie un message troublant quant à la valeur perçue des droits de l’homme et de la dignité, en particulier dans le domaine des droits de l’homme”. contexte du conflit israélo-palestinien. »

« En s’abstenant d’appliquer à Israël les mêmes normes qu’à la Russie, ces organisations sportives semblent suggérer que la Palestine, en tant qu’État membre et participant à des événements internationaux majeurs, ne mérite pas le même niveau de sympathie, de dignité ou le même niveau de sympathie. engagement requis pour faire respecter leurs droits humains fondamentaux”, a ajouté Zidan.

Non seulement le CIO a traité Israël différemment, selon la campagne, mais il a également puni Israël. équipes et les athlètes qui ont pris des positions de principe en faveur de la Palestine ou contre les crimes israéliens.

Les athlètes palestiniens ont souligné le coût intime de l’attaque israélienne.

“Les attaques d’Israël contre les sports palestiniens nous concernent personnellement”, dit Balata Youth Center, un club de football dont le joueur de 16 ans Said Yousef Mohammad Odeh a été abattu par les forces d’occupation israéliennes dans le village d’Odala en Cisjordanie en 2021.

“Il fait partie des dizaines et des dizaines d’athlètes palestiniens tués par Israël, notamment lors de son attaque génocidaire contre Gaza”, a poursuivi le club. “Il est temps de mettre fin à l’approche honteuse du statu quo des organisations sportives dominées par l’Occident à l’égard du génocide israélien.”

“Les campagnes mondiales créatives visant à exclure l’apartheid en Afrique du Sud ont apporté une contribution significative au démantèlement du régime oppressif de ce pays”, a ajouté le Balata Youth Centre. “Nous devons exercer le même niveau de pression, depuis les salles de réunion jusqu’à la rue, pour forcer le CIO à mettre fin à son hypocrisie et à interdire Israël. Nous avons besoin de votre soutien pour perturber pacifiquement la route vers les Jeux de Paris.”

Le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions pour les droits humains des Palestiniens Remarques “des appels croissants pour qu’Israël soit exclu des sports internationaux.”

Des dizaines de milliers de personnes ont signé un pétition lancé par le Mouvement Démocratie en Europe 2025 exigeant « une suspension immédiate d’Israël de la participation à tous les sports internationaux jusqu’à ce qu’il se conforme pleinement au droit international et aux réglementations sportives ».

Des centaines d’athlètes irlandais de divers sports sont demandant une enquête sur d’éventuelles violations israéliennes du Charte olympique, qui déclare que « la pratique du sport est un droit de l’homme ».