Citigroup sera confronté à un vote des actionnaires mardi sur la question de savoir si la banque devrait envisager un travailleur non dirigeant dans son bassin de candidats lors de la nomination d’un siège au conseil d’administration.

La proposition, qui est dirigée par l’avocat des actionnaires James McRitchie et basée sur la règle Rooney de la NFL, vise à diversifier les conseils d’administration et à combler le fossé entre la direction de l’entreprise et son effectif. Le but est d’ouvrir les voies de communication entre le personnel et les membres du conseil, en veillant à ce que les travailleurs puissent apporter leur contribution et que le conseil soit conscient des problèmes importants.

La pandémie de coronavirus a attiré encore plus d’attention sur les pressions subies par les travailleurs horaires. Alors que de nombreuses entreprises ont cédé des indemnités de maladie à leurs employés pendant la crise, les préoccupations concernant la valorisation des bénéfices par rapport à la sécurité en ont conduit beaucoup à s’exprimer, comme la récente campagne syndicale des travailleurs d’Amazon en Alabama.

«L’année dernière a été un grand réveil pour les travailleurs de première ligne et la nécessité d’avoir ces gens», a déclaré McRitchie.

Un exemple est le gouffre grandissant entre le PDG et la rémunération des travailleurs. De 1978 à 2018, la rémunération des PDG a augmenté de plus de 1000%, tandis que les salaires du travailleur typique n’ont augmenté que de 11,9%, selon un rapport 2019 de l’Institut de politique économique.

En dehors des États-Unis, la représentation des travailleurs dans les conseils d’administration est beaucoup plus courante. Treize pays européens, dont l’Allemagne et la France, exigent la représentation des salariés au sein d’un conseil d’administration une fois qu’une entreprise atteint une certaine taille.

Aux États-Unis, l’exemple le plus récent est celui de la fiducie de soins de santé des retraités de United Auto Workers qui a obtenu un siège au conseil d’administration de General Motors après la faillite du constructeur automobile lors de la crise financière de 2008. La confiance a perdu le siège en 2018 après avoir vendu une partie des actions, réduisant sa participation à moins de 50%. Cette même année, les sens. Tammy Baldwin, D-Wis., Et Elizabeth Warren, D-Mass., Ont présenté deux projets de loi qui obligeraient les employés à voter pour une partie importante des sièges du conseil.