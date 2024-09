Une campagne d’inscription des électeurs est prévue en Géorgie à l’occasion de la Journée nationale d’inscription des électeurs

Il y a déjà plus de 8,1 millions d’électeurs inscrits en Géorgie, et 5 millions d’électeurs se sont rendus aux dernières élections présidentielles il y a quatre ans.

Les élections en Géorgie sont ouvertes aux citoyens américains qui ne purgent pas de peine pour crime et qui ont au moins 18 ans au moment où ils votent.

Événements d’inscription des électeurs MARTA sont prévus dans les stations College Park, Doraville, Five Points, HE Holmes, Kensington, Lindbergh Center et North Springs de 14h à 18h. Pour s’inscrire, les participants doivent apporter un permis de conduire, une carte d’identité d’état ou fournir les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale.

Plusieurs autres possibilités d’inscription dans le comté de Fulton sont également disponibles. disponible dans des endroits tels que l’Université Clark d’Atlanta, la bibliothèque Milton et Georgia Tech.

Tous les électeurs peuvent vérifier leur statut d’inscription et consulter des exemples de bulletins de vote via la page My Voter de l’État à l’adresse mvp.sos.ga.govLes électeurs sont tenus de présenter une pièce d’identité avant de voter en Géorgie.

Les électeurs géorgiens peuvent vérifier leurs inscriptions via la page My Voter de l’État à l’adresse mvp.sos.ga.govLes électeurs non inscrits peuvent s’inscrire en ligne via un lien sur la page My Voter. L’inscription est également proposée dans les bureaux des permis de conduire, les bureaux électoraux des comtés et les campagnes d’inscription des électeurs. De plus, des formulaires d’inscription sont disponibles dans les bibliothèques et les bureaux de poste. La date limite d’inscription pour l’élection du 5 novembre en Géorgie est le 7 octobre.