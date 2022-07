Une campagne d’appels automatisés sur la garantie automobile a été supprimée, ainsi que ses assistants

Les appels automatisés sont nuls. Ils nous coûtent de l’argent et du temps, et sont si répandus que la grande majorité des Américains ne répondent même pas à leur téléphone s’ils ne savent pas qui appelle. Tout le monde sait qu’ils sont un problème, mais personne ne semble pouvoir y faire quoi que ce soit. Cela pourrait changer.

La Federal Communications Commission a annoncé jeudi qu’elle ordonnait aux compagnies de téléphone de bloquer le trafic d’appels qui, selon l’agence, fait partie d’une opération massive d’appels automatisés sous garantie de voiture responsable de 8 milliards d’appels automatisés illégaux depuis 2018.

Ou, comme l’a dit la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel : « Des milliards d’appels automatisés de garantie automobile à partir d’une seule campagne d’appel. Des milliards !

La FCC essaie depuis des années d’arrêter ou du moins d’atténuer les appels automatisés illégaux, pour en voir le nombre augmenter parallèlement à l’irritation des consommateurs. Mais il semble que ces efforts portent enfin leurs fruits. Non seulement l’agence essaie de supprimer les campagnes d’appels automatisés, mais elle trouve également et poursuit les entreprises qui les facilitent.

«Nous n’allons pas tolérer les arnaqueurs d’appels automatisés ou ceux qui contribuent à rendre leurs escroqueries possibles. Les consommateurs sont à bout de patience et je suis là avec eux », a ajouté Rosenworcel dans un communiqué concernant la commande de jeudi dernier.

La commande vise huit entreprises dont les systèmes étaient à l’origine de ces appels, selon la FCC. En d’autres termes, les escrocs achetaient l’accès à nos téléphones via ces fournisseurs de services. Ainsi, non seulement la campagne d’appels automatisés est poursuivie par la FCC, mais les compagnies de téléphone qu’elle utilisait pour passer tous ces appels sont également punies – et d’autres fournisseurs sont également avertis de ne pas accepter de trafic de leur part. Cela devrait, en théorie, signifier moins d’appels automatisés en général.

Tout cela fait partie d’une répression plus large. Afin de tromper les victimes et d’échapper aux autorités, les réseaux d’appels automatisés illégaux achètent généralement d’énormes blocs de numéros de téléphone légitimes auprès de fournisseurs de services vocaux qui sont heureux de détourner le regard tant qu’ils sont payés et qu’il n’y a pas de conséquences. Mais plus tôt ce mois-ci, la FCC et le procureur général de l’Ohio ont déclaré qu’ils avaient identifié et prenaient des mesures contre plusieurs personnes qui, selon eux, étaient à l’origine d’une opération d’appel automatisé responsable de certains de ces appels de garantie automobile notoires. La FCC a également envoyé des lettres de cessation et d’abstention à huit fournisseurs de services vocaux par lesquels elle pensait que les appels automatisés étaient passés. L’agence a pu déterminer qui étaient ces fournisseurs grâce à certaines des mesures mises en place à l’échelle de l’industrie au cours des dernières années.

“Je dirais qu’il s’agit d’un développement important dans la mesure où cela montre que la FCC s’attend à ce que l’industrie travaille ensemble pour arrêter les appels automatisés indésirables”, a déclaré Jim Tyrrell, directeur principal du marketing produit chez TNS, qui propose des services d’identification et d’atténuation des appels automatisés. “La FCC prend cette menace très au sérieux et veut s’assurer que ces acteurs sont bloqués”,

La FCC a déjà émis des lettres de cessation et d’abstention comme celle-ci, a déclaré Tyrrell, mais les entreprises auxquelles elles ont été envoyées ont toutes répondu aux lettres et aucune autre mesure n’a dû être prise. Les huit fournisseurs – Call Pipe, Fugle Telecom, Geist Telecom, Global Lynks, Mobi Telecom, SipKonnect, South Dakota Telecom et Virtual Telecom – ont eu la possibilité de répondre aux lettres. Mais dans ce cas, aucun des fournisseurs n’a répondu, ce qui a permis à la FCC d’ordonner à toutes les compagnies de téléphone de bloquer les appels provenant d’eux. Inutile de dire qu’une compagnie de téléphone dont les appels ne sont acceptés par aucun autre fournisseur n’est plus vraiment une compagnie de téléphone.

“Il s’agit de la première commande de ce type”, a déclaré Will Wiquist, porte-parole de la FCC, à Recode. “Nous pensons qu’il s’agit d’un effort percutant qui est possible grâce à une capacité de traçabilité améliorée grâce à la mise en œuvre généralisée de STIR/SHAKEN, à des partenariats productifs avec d’autres enquêteurs comme le bureau du procureur général de l’Ohio et à une forte poussée de la présidente Rosenworcel pour prendre des mesures agressives en utilisant tous nos des outils pour vraiment protéger les consommateurs.

Les fournisseurs qui ne prennent pas de mesures raisonnables pour arrêter les appels de ces huit entreprises risquent eux-mêmes d’avoir des ennuis.

“La menace implicite est que si la FCC découvre qu’un fournisseur autorise la poursuite de ce trafic, la Commission prendra des mesures à son encontre”, a déclaré Tyrrell.

C’est peut-être le genre de menace dont l’industrie a besoin pour mettre un réel effort pour arrêter le fléau des appels aux consommateurs. L’année dernière, la FCC a commencé à mandater les fournisseurs pour mettre en œuvre STIR/SHAKEN, un cadre permettant de retracer les appels jusqu’à leurs fournisseurs. Ce n’était pas une solution instantanée, car les petits fournisseurs disposaient de plus de temps pour la mettre en œuvre. Ce temps supplémentaire s’est écoulé à ce stade, cependant, et la capacité de retracer les appels est ce qui a aidé les enquêteurs à suivre les appels automatisés jusqu’à ces huit fournisseurs (prétendument).

La FCC a également régulièrement émis et proposé des amendes record contre d’autres opérations d’appels automatisés. Le nombre d’appels automatisés semble être en baisse, ce qui est une bonne nouvelle. Le nombre de robotexts, cependant, a augmenté. Beaucoup. Ce qui suggère que les escrocs pourraient simplement passer à une nouvelle façon de nous ennuyer et de nous escroquer.

D’un autre côté, la menace des appels automatisés est peut-être encore trop importante pour s’arrêter de si tôt. Deux des personnes accusées d’être à l’origine de cette dernière opération, Roy Cox Jr. et Aaron Michael Jones, ont déjà eu des ennuis pour des appels automatisés et, par conséquent, ont été définitivement interdites de télémarketing par la Federal Trade Commission (à la fois la FCC et la La FTC peut poursuivre les appels automatisés). Si les dernières allégations de l’agence sont vraies, ces interdictions n’ont pas fait grand-chose pour les décourager, et il ne leur sera peut-être pas difficile de recommencer l’opération s’ils peuvent trouver plus de fournisseurs.

“Le problème est qu’avec tant de petits fournisseurs de VoIP, le mauvais acteur déplace simplement son trafic d’un fournisseur à un autre”, a déclaré Tyrrell. “C’est comme un jeu de taupe.”