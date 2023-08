Une caméra thermique comme l’InfiRay P2 Pro peut vous faire économiser de l’argent : voici comment

J’ai toujours pensé que posséder une caméra thermique était une chose réservée aux professionnels spécialisés. Certes, je suis un professionnel spécialisé – j’examine les appareils qui nécessitent une chaleur précise pour fonctionner – mais je voulais savoir comment vous, le consommateur, pourriez également en utiliser un. Il s’avère que l’InfiRay P2 Pro m’aide déjà à économiser de l’argent chez moi.

L’une des parties les plus coûteuses de la possession d’une maison est le chauffage et la climatisation. Selon Énergie directe jusqu’à 47 % de votre facture d’électricité est consacrée au chauffage et à la climatisation, et ces coûts sont gonflés lorsque votre maison est mal isolée. Alors que la plupart des maisons modernes sont équipées d’isolation dans les murs et les plafonds, les maisons plus anciennes et les plus récentes qui n’ont pas été construites aussi peuvent avoir d’énormes lacunes où la chaleur peut entrer ou s’échapper selon la saison. L’isolation peut également se tasser ou se déplacer avec le temps, ce qui la rend moins efficace.

Ma maison a été construite en 2002, elle est donc relativement récente, et vivre en Virginie signifie que j’ai à la fois des étés chauds et des hivers glacials. J’ai besoin que mon isolation fonctionne bien, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Ma chambre, en particulier, est trop chaude en été et trop fraîche en hiver et je ne savais pas pourquoi. Entrez la caméra thermique P2Pro d’InfiRay.

Note: Pendant qu’InfiRay m’envoyait le P2 Pro avec l’objectif macro pour examen, je ne pense pas que l’objectif aide réellement quand il s’agit de vous et de votre maison. L’objectif macro est destiné aux personnes spécialisées que j’ai mentionnées plus tôt. Je pense que le P2 Pro sans objectif est un meilleur achat pour le consommateur moyen

James Bricknell / Crumpe

L’utilisation du P2 Pro est simple. Tout d’abord, assurez-vous d’acheter le bon appareil photo pour votre téléphone. Le mien est le Pixel Fold, donc InfiRay m’a envoyé la version Android, mais il existe aussi une version iPhone avec une prise Lightning au lieu d’un USB-C si vous le souhaitez. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application, et lorsque vous branchez l’appareil photo, il se lance dans le logiciel. La caméra fonctionne quelle que soit la manière dont vous la placez, alors n’oubliez pas de la faire face pour pouvoir voir l’écran pendant que vous l’utilisez.

L’interface de l’application est aussi simple que de pointer la caméra vers l’endroit où vous souhaitez prendre une image, puis de toucher l’écran à l’endroit où vous souhaitez qu’un point de température apparaisse. Il existe plusieurs autres façons de mesurer la chaleur – la température la plus chaude et la plus froide le long d’une ligne est bonne – mais je trouve que le point unique est le plus efficace.

Une fois que vous avez les informations dont vous avez besoin à l’écran, vous pouvez prendre une photo ou une vidéo qui sera enregistrée dans votre pellicule. J’aime particulièrement le mode image dans l’image car il vous donne une bonne référence de ce que vous regardez car les images thermiques sont parfois – toujours – difficiles à déchiffrer.

James Bricknell / Crumpe

Comment une caméra thermique peut-elle vous aider à économiser de l’argent ?

Maintenant que j’avais le P2 Pro et que je savais comment l’utiliser, j’ai commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait m’aider à économiser de l’argent dans la maison. Sachant qu’un manque d’isolation est souvent une cause de factures de chauffage et de climatisation élevées, j’ai entrepris un balayage de ma maison à la recherche d’anomalies. Tout de suite, j’ai trouvé que toutes mes portes extérieures avaient des zones où la chaleur entrait. Les fenêtres, bien sûr, mais aussi dans les interstices où les portes ne s’emboîtaient pas tout à fait. UN quelques bandes de boudin de chez Home Depot résolu ce problème particulier.

Le plus gros problème vient du garage. Mon garage est sous ma chambre et, comme il n’était apparemment pas du tout isolé, la température y atteint régulièrement 95 degrés ou plus. Cela chauffe à son tour ma chambre où se trouve mon thermostat, ce qui fait que ma climatisation s’allume, même lorsque le reste de l’étage est à une température raisonnable.

James Bricknell / Crumpe

La solution coûteuse ici sera de retirer la cloison sèche du plafond, de remplir la cavité avec une bonne isolation et de refaire la cloison sèche de l’espace. Ma solution provisoire consiste à acheter de l’isolant en feuille d’aluminium et à l’agrafer à la cloison sèche existante jusqu’à ce que je puisse me permettre l’option coûteuse. Heureusement, c’est le garage et je suis le seul à y passer du temps, donc peu importe si ce n’est pas joli.

Bien isoler votre maison est un moyen simple et rapide d’économiser beaucoup d’argent, mais une caméra thermique peut également vous aider à prévenir les problèmes majeurs avant qu’ils ne deviennent incontrôlables. En utilisant l’InfiRay P2 Pro, vous pouvez voir les intrusions d’eau qui peuvent provenir de tuyaux qui fuient comme des points chauds ou froids dans vos murs ou sous votre dalle. J’ai pris l’habitude de faire des inspections régulières des murs pour m’assurer que tout est en ordre. J’ai eu une fuite de dalle dans ma dernière maison que nous n’avons pas repérée depuis des semaines. Nous avons dû vider complètement notre cuisine. Je ne suis pas pressé de répéter ce problème.

Selon Conseiller à domicile, le coût moyen d’une inspection thermique est d’environ 350 $. C’est 50 $ de plus que le InfiRay P2 Pro de base et c’est juste une inspection. En achetant votre propre caméra thermique, vous avez les moyens de vérifier régulièrement l’étanchéité de votre maison et de passer du temps à mieux l’isoler, ce qui vous permet d’économiser encore plus d’argent. Je n’étais pas sûr que l’achat d’une caméra thermique valait votre temps (ou votre argent) jusqu’à ce que j’en utilise une pour moi-même. Maintenant je suis convaincu.

