Une caméra sans fil alimentée par des ondes sonores pourrait révéler des secrets sous-marins

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology ont présenté lundi leur prototype d’une fascinante caméra sous-marine. Plutôt que de compter sur l’alimentation de la batterie, cet appareil tire parti des ondes sonores qui traversent l’océan pour ses escapades d’images en haute mer. Il fonctionne même dans les environnements les plus sombres.

Ensuite, il a la capacité de transmettre sans fil toutes ces données photo retour à travers l’eau pour être reconstitué sur ordinateur.

Cela signifie que si le modèle peut être mis à l’échelle, il pourrait faire avancer l’humanité de quelques pas vers la réalisation d’un objectif colossal : cartographier chaque recoin des océans de la Terre.

Bien que la surface de notre belle planète se compose d’un énorme 70% d’eau (rappel, cela ne tient pas compte de la profondeur), l’équipe de recherche estime que nous n’avons jamais observé que moins de 5% de la mer. Et l’une des raisons, disent-ils, d’un tel manque de connaissances est que les caméras sous-marines viables sont vraiment difficiles à construire en raison des restrictions de batterie.

Simplement, un imageur fonctionnel dans la mer ne peut pas voyager trop loin d’un navire sans manquer de puissance. Il est également coûteux de fabriquer une batterie super longue durée, et peu rapide d’être obligé de recommencer une expédition chaque fois que l’appareil photo à portée de main doit être récupéré et rechargé. Ainsi, la nouvelle caméra alimentée par ondes sonores a le potentiel de changer la donne pour les explorateurs en haute mer.

Selon un schéma de l’invention, publié dans la revue Nature Communications, l’appareil peut fonctionner pendant des semaines avant que quelqu’un ne doive le ramasser, ce qui lui permet de s’aventurer loin dans la mer en une seule fois. Il est également environ 100 000 fois plus économe en énergie que les autres caméras sous-marines, a déclaré l’équipe.

“L’une des applications les plus excitantes de cette caméra, pour moi personnellement, est dans le contexte de la surveillance du climat”, a déclaré Fadel Adib, professeur associé au département de génie électrique et d’informatique du MIT, dit dans un communiqué. “Nous construisons des modèles climatiques, mais nous manquons de données sur plus de 95 % de l’océan. Cette technologie pourrait nous aider à construire des modèles climatiques plus précis et à mieux comprendre l’impact du changement climatique sur le monde sous-marin.”

Par exemple, cette caméra pourrait facilement capturer des images de la pollution des océans, surveiller la santé des poissons élevés dans des fermes aquacoles — où se déroule la pisciculture commerciale — et peut-être même indiquer comment les habitats maritimes évoluent. À l’heure actuelle, les océans se réchauffent trop rapidement en raison du changement climatique induit par l’homme, et les animaux sous-marins sont chassés de leurs maisons, forcés de déménager et parfois contraints de s’adapter bien plus rapidement que leur corps ne peut le supporter.

Comme preuve de principe, l’équipe de recherche a testé leur mécanisme pour créer des images en couleur de bouteilles en plastique flottant dans un étang du New Hampshire. Ils ont également capturé des images d’une étoile de mer africaine avec une résolution si élevée que vous pouvez voir les minuscules tubercules le long de ses bras. Dans l’ensemble, cela semble être une solution solide à l’énigme des batteries sous-marines.

Mais peut-être encore plus excitant que les implications à long terme de la caméra de l’équipe est la façon absolument remarquable dont il fonctionne.

Transformer les ondes sonores en vues

Fondamentalement, l’équipe a expliqué que cette caméra alimentée par ondes sonores tire parti du bruit déjà présent sous la mer. Les navires qui passent, la vie marine, les marées générales et d’autres choses de ce genre créent du son. Mais qu’est-ce que le son, exactement ?

Le son n’est pas une force intangible de quelque sorte. C’est plutôt le produit d’ondes voyageant à travers un milieu, faisant donc vibrer ce milieu sur une échelle de super (super) minute. Le milieu pourrait être de l’air, de l’eau — n’importe quoi avec des atomes, vraiment. Lorsque les vibrations de l’air frappent nos tympans, par exemple, notre cerveau traduit le signal en ce que nous considérons comme un son. C’est aussi pourquoi les sons nous sont déformés lorsque nous sommes sous l’eau. Rien n’est vraiment “déformé”, en soi. Les ondes sonores font simplement vibrer les molécules d’eau différemment.

OK, donc la partie importante de ce mécanisme, pour la nouvelle caméra de l’équipe, ce sont ces vibrations.

Le petit appareil est enfermé dans un matériau spécial qui produit un signal électrique chaque fois qu’il est touché par des ondes sonores vibrant dans l’eau. Ces vibrations, par essence, le font aussi vibrer. Ensuite, les vibrations sont converties de l’énergie mécanique en énergie électrique, et voilà – une caméra sous-marine à alimentation constante.

De plus, pour garder le matériel léger – afin que l’appareil photo ne ronge pas sa puissance – l’équipe a utilisé des capteurs d’imagerie prêts à l’emploi et des instruments flash bon marché qui ne peuvent capturer que des images en niveaux de gris. À partir de là, ils ont utilisé une sorte de méthode à l’ancienne pour obtenir une image en couleur.

“Quand nous étions enfants en cours d’art, on nous a appris que nous pouvions créer toutes les couleurs en utilisant trois couleurs de base. Les mêmes règles s’appliquent aux images couleur que nous voyons sur nos ordinateurs. Nous avons juste besoin de rouge, de vert et de bleu — ces trois canaux — – pour construire des images en couleur”, a déclaré Waleed Akbar, chercheur au MIT et co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

Tout d’abord, la caméra capture l’image avec un filtre de lumière LED rouge spécialement conçu, puis à nouveau avec un filtre bleu et à nouveau avec un filtre vert. Ensemble, vous obtenez la photo complète. Enfin, toutes les données d’image sont encodées en langage informatique, c’est-à-dire des uns et des zéros, et voici le kicker.

Il est renvoyé à un récepteur sous forme d’ondes sonores.

Le récepteur de la caméra transmet essentiellement ses propres ondes sonores à la caméra, puis la caméra peut soit réfléchir les ondes, soit les absorber complètement. Au total, cela crée une sorte de code binaire pour indiquer au récepteur ce que sont réellement les données d’image.

“Tout ce processus, puisqu’il ne nécessite qu’un seul interrupteur pour convertir l’appareil d’un état non réfléchissant à un état réfléchissant, consomme cinq ordres de grandeur moins d’énergie que les systèmes de communication sous-marins typiques”, a déclaré Sayed Saad Afzal, chercheur au MIT, dans un communiqué.

À l’heure actuelle, cependant, la caméra ne possède qu’une portée de transmission maximale de 40 mètres à partir du récepteur. Mais l’équipe a déclaré qu’elle souhaitait augmenter à la fois cette portée et la capacité de mémoire de l’appareil à l’avenir.

Finalement, ont-ils dit, cela pourrait potentiellement capturer des photos en temps réel et peut-être même diffuser des secrets sous-marins directement sur un ordinateur un jour.