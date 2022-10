Une caméra filme un ours voleur de citrouilles à Abbotsford – Kelowna Capital News

Le résident d’Abbotsford, Cam Massey, vérifiait ses images de vidéosurveillance nocturne le matin du mercredi 26 octobre lorsqu’il est tombé sur un clip d’un ours s’enfuyant avec une citrouille dans le complexe de maisons en rangée où il vit. (Capture d’écran de la vidéo)

Un voleur de citrouilles à quatre pattes a frappé un complexe de maisons en rangée d’Abbotsford tôt mercredi matin (26 octobre).

Cam Massey vit dans le complexe dans le quartier de George Ferguson Way et Nelson Place. Il vérifiait ses images de vidéosurveillance nocturne après s’être réveillé et a découvert qu’un intrus avait rendu visite vers 1h20 du matin.

Les images montrent un petit ours roulant une citrouille le long de la route du complexe comme s’il s’agissait d’un tout nouveau jouet.

Massey a déclaré que quelqu’un dans le complexe avait sorti des citrouilles non sculptées et que l’ours s’est aidé, guidant son nouveau jouet dans le cul de sac, où il l’a abandonné.

Massey a déclaré qu’il y avait eu des avertissements d’ours ces derniers jours affichés dans le cul de sac à l’entrée des sentiers à proximité.

