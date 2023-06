Une caméra de sécurité capture les drapeaux de la fierté arrachés à la maison de Norwich

Une femme de Norwich, en Ontario, est frustrée après que des caméras de sécurité aient capturé des images de quatre personnes abattant des drapeaux de la fierté de sa maison et de sa pelouse dimanche soir.

Amy Luciani vit avec son mari dans une maison sur Stover Street North, la principale rue nord-sud de Norwich, une ville d’environ 11 000 habitants dans le comté d’Oxford. Luciani avait deux grands drapeaux arc-en-ciel Pride affichés chez elle avec une pancarte indiquant « Tout le monde est le bienvenu ». Elle avait également environ 40 petits panneaux de pelouse arc-en-ciel exposés.

Tous ont été supprimés en quelques secondes juste après 21h15 dimanche soir. Les images capturées par les caméras de sécurité extérieures de Luciani montrent quatre jeunes hommes, leurs visages masqués par des chapeaux et des sweats à capuche, se précipitant autour de la propriété, arrachant les drapeaux et arrachant les panneaux de pelouse avant de s’enfuir.

« Je trouve cela dévastateur », a déclaré Luciani. « Nous voulions avoir nos propres drapeaux juste pour montrer aux gens qu’il y a des espaces sûrs dans la communauté, qu’il y a des gens qui veulent qu’ils se sentent en sécurité et bienvenus. »

Le beau-père de Luciani, qui vit dans la maison, a été photographié devant le drapeau « Tout le monde est le bienvenu » par CBC News pour un article en ligne publié le 21 mai. Ce drapeau était l’un de ceux retirés lors de l’incident de dimanche.

Peter Luciani affiche un drapeau arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGTBQ à Norwich, en Ontario. Cette photo a été prise par CBC News le 30 mai. Elle et d’autres drapeaux sur la maison ont été arrachés dimanche. (Andrew Lupton/CBC)

Le mois dernier, le conseil municipal de Norwich a voté pour restreindre l’affichage des drapeaux sur la propriété publique à ceux qui représentent les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral. La décision a incité un membre du conseil à démissionner en signe de protestation.

Luciani a déclaré le mardi 6 juin – six jours avant que ses drapeaux ne soient abattus – qu’une jeune femme est venue chez elle à 23h15. La jeune femme a frappé à la porte et a demandé à Luciani d’enlever les drapeaux. Luciani a déclaré que la jeune femme s’était plainte que les panneaux étaient « trop ​​voyants » et « sur le visage des gens » pour la ville.

Luciani a expliqué que les drapeaux devaient montrer le soutien et l’inclusion des membres LGBTQ de la ville. Finalement, la femme est partie et Luciani a signalé l’incident à la Police provinciale de l’Ontario (OPP). Six jours plus tard, ses drapeaux ont été retirés lors de l’incident capturé sur vidéo.

CBC News a contacté la Police provinciale de l’Ontario pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

Un incident similaire l’an dernier a conduit à des accusations

Jeff Ducharme, résident de Norwich, n’a pas été surpris par la nouvelle de l’incident. L’année dernière, une caméra de sécurité a capturé une image d’un homme retirant un drapeau Pride de sa maison. Un jeune homme, qui ne peut être nommé en raison de son âge, a été inculpé dans l’incident.

« Les actions du conseil ont enhardi ces groupes », a déclaré Ducharme. « Notre gouvernement municipal dit [the people removing signs] ne sont pas seulement du côté du droit, ils sont du côté de Dieu. »

Luciani dit que l’incident n’ébranlera pas son engagement à montrer son soutien à la communauté LGBTQ. Quelques minutes après que les drapeaux ont été arrachés, elle est allée en ligne pour commander des remplacements.

« Nous voulions les lever tout de suite pour montrer que nous ne reculons pas devant cela, que nous défendons ce en quoi nous croyons : que tout le monde devrait se sentir en sécurité et inclus ici. »