Une caméra corporelle surprend un procureur fédéral d’élite offrant sa carte du ministère de la Justice lors d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété

TAMPA, Floride (AP) — Lorsque la police est arrivée chez lui pour enquêter sur un délit de fuite, Joseph Ruddy, l’un des procureurs fédéraux en matière de stupéfiants les plus prolifiques du pays, avait l’air si ivre qu’il pouvait à peine se tenir droit, s’appuyant sur le hayon. de son pick-up pour garder son équilibre.

Mais il était apparemment suffisamment sous contrôle pour attendre avec sa carte de visite du ministère américain de la Justice en main.

« Qu’est-ce que tu essaies de me donner? » » a demandé un officier. « Vous réalisez que lorsqu’ils retirent les images de ma caméra portée sur le corps et qu’ils voient ça, ça va vraiment mal se passer. »

Ces images obtenues par l’Associated Press montraient Ruddy tentant apparemment de tirer parti de sa position pour atténuer les conséquences d’un accident du 4 juillet dans lequel il est accusé d’avoir heurté un autre véhicule en état d’ébriété et d’avoir quitté les lieux.

Mais bien qu’il ait été inculpé, Ruddy, 59 ans, est resté en poste pendant deux mois, représentant les États-Unis devant les tribunaux pas plus tard que la semaine dernière pour remporter une nouvelle victoire du groupe de travail tentaculaire qu’il a aidé à créer il y a vingt ans, ciblant le trafic de cocaïne. mer.

Mercredi, un jour après que l’AP a interrogé le ministère de la Justice sur le statut de Ruddy, le procureur chevronné a été retiré de trois affaires pénales en cours. Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas voulu dire s’il avait été suspendu, mais a déclaré que Ruddy, alors qu’il était toujours employé, avait été démis de ses fonctions de supervision au bureau du procureur américain de Tampa le 11 juillet. L’affaire a également été transmise au Bureau de l’Inspecteur général.

« Le ministère de la Justice impose à tout son personnel, y compris ses assistants juridiques américains, de respecter les normes de conduite personnelle et professionnelle les plus élevées », a déclaré le porte-parole.

Une telle enquête de l’inspecteur général se concentrerait probablement sur la question de savoir si Ruddy essayait d’utiliser sa fonction publique à des fins personnelles, a déclaré Kathleen Clark, professeur d’éthique juridique à l’Université Washington de St. Louis, qui a visionné les images.

« Il est difficile de voir ce que cela pourrait être autre qu’une tentative d’influencer indûment le policier pour qu’il soit indulgent avec lui », a déclaré Clark. « Quel pourrait être son objectif en remettant sa carte de visite du bureau du procureur américain ? »

Ruddy, dont le taux d’alcoolémie était de 0,17 %, soit deux fois la limite légale, a été accusé de conduite sous influence avec dommages matériels – un délit au premier degré passible d’un an de prison maximum. Malgré ses propres aveux et témoignages, il n’a pas été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident.

Ni Ruddy ni son avocat n’ont répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Ruddy est connu dans les cercles chargés de l’application de la loi comme l’un des architectes de l’Opération Panama Express, ou PANEX – un groupe de travail lancé en 2000 pour cibler le trafic de cocaïne en mer, combinant les ressources de la Garde côtière américaine, du FBI, de la Drug Enforcement Administration et de l’Immigration et Application des douanes.

Historiquement, les renseignements générés par PANEX contribuent à plus de 90 % des interdictions de drogue en mer par la Garde côtière américaine. Entre 2018 et 2022, la Garde côtière a retiré ou détruit 888 tonnes de cocaïne d’une valeur estimée à 26 milliards de dollars et a arrêté 2 776 contrebandiers présumés, a déclaré un haut responsable de la Garde côtière lors d’un témoignage au Congrès en mars. La majeure partie de ces cas ont été traités par Ruddy et ses collègues à Tampa, où se trouve le siège de PANEX.

Ancien triathlète Ironman, Ruddy jouit d’une réputation parmi les avocats pour son travail acharné et sa ténacité dans la salle d’audience. Parmi ses affaires les plus importantes figuraient certaines des premières extraditions depuis la Colombie des principaux passeurs du redouté cartel de Cali.

Mais la majorité des cas traités depuis son bureau concernent principalement des pêcheurs pauvres d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, qui constituent les échelons les plus bas du trafic de drogue. Souvent, les drogues ne sont même pas destinées aux côtes américaines et les garanties constitutionnelles d’une procédure régulière qui s’appliquent normalement dans les affaires pénales aux États-Unis ne sont que vaguement respectées.

« Ruddy est au cœur d’un réseau coûteux et agressif mené par le procureur qui retire chaque année des centaines de trafiquants de cocaïne de faible intensité des océans et les incarcère aux États-Unis », a déclaré Kendra McSweeney, géographe de l’Ohio State University qui fait partie de l’association. une équipe étudiant les politiques d’interdiction maritime.

Une recherche menée par l’Interdiction Lab de l’État de l’Ohio a révélé qu’entre 2014 et 2020, la peine médiane pour les passeurs arrêtés en mer et poursuivis à Tampa était de 10 ans – plus longue que tout autre tribunal du pays et comparée à sept ans et six mois à Miami, ce qui traite le deuxième plus grand nombre de cas de ce type.

Vendredi dernier, près de deux mois après son arrestation, Ruddy était au tribunal pour ratifier un accord de plaidoyer dans le cas d’un Brésilien, Flavio Fontes Pereira, qui en février a été retrouvé par la Garde côtière américaine avec plus de 3,3 tonnes de cocaïne à bord d’un voilier au large de la Guinée, en Afrique de l’Ouest.

Après deux semaines à bord du navire de la Garde côtière américaine, Pereira a comparu pour la première fois devant un tribunal de Tampa en mars, inculpé en vertu du Maritime Drug Law Enforcement Act, qui donne aux États-Unis des pouvoirs d’arrestation uniques n’importe où en haute mer chaque fois qu’ils déterminent qu’un navire est « sans nationalité. »

Ruddy doit ensuite comparaître devant le tribunal dans son propre cas le 27 septembre. Il est accusé d’avoir glissé latéralement un SUV dont le conducteur attendait de tourner à un feu rouge, d’avoir coupé un rétroviseur latéral et d’avoir arraché un autre morceau du véhicule qui s’était logé dans le l’aile du pick-up de Ruddy.

« Il n’a même jamais freiné », a déclaré un témoin à la police. « Il a juste continué et il a fait un écart sur toute la route. Je me dis : ‘Non, il va blesser quelqu’un.’ Alors je l’ai simplement suivi jusqu’à ce que j’obtienne le numéro d’étiquette, puis je l’ai appelé et je l’ai signalé.

Lorsque les policiers sont arrivés au domicile de Ruddy, dans la banlieue de Temple Terrace, ils l’ont trouvé penché sur son pick-up, tenant ses clés et utilisant le véhicule comme support, selon le rapport. Les agents ont noté qu’il avait uriné sur lui-même, qu’il était incapable de marcher sans aide et qu’il avait échoué à un test de sobriété sur le terrain.

« Je comprends que nous pourrions passer une meilleure nuit », a déclaré Taylor Grant, patrouilleur de la police de Tampa, avant de regarder la carte de visite.

« Pourquoi n’as-tu pas arrêté ? » » a demandé l’officier.

« Je n’avais pas réalisé que c’était si grave », a déclaré Ruddy dans une réponse floue.

« Vous avez heurté un véhicule et vous avez couru », a déclaré le policier. « Tu as couru parce que tu es ivre. Vous n’avez probablement pas réalisé que vous avez heurté le véhicule.

Goodman a rapporté de Miami.

Joshua Goodman et Jim Mustian, Associated Press