Une Californienne victime d’une rare attaque de grizzlis prédateurs

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Une femme californienne qui a été mortellement mutilée par un grizzly dans l’ouest du Montana l’été dernier a été victime d’une rare attaque prédatrice par un ours conditionné pour la nourriture qui était probablement attiré par la nourriture dans et à proximité de sa tente et les odeurs laissées par les récents pique-niques de la fête de l’Indépendance, ont déclaré des responsables de la faune.

Leah Davis Lokan, 65 ans, de Chico, a été tirée de sa tente et mutilée dans les heures précédant l’aube du 6 juillet 2021 dans la petite ville d’Ovando, le long des rives de la rivière Blackfoot, rendue célèbre par le film “A La rivière coule à travers elle. La ville borde une immense étendue de terres boisées qui abrite environ 1 000 grizzlis.

Environ une heure avant la mutilation, l’ours s’était approché des tentes de Lokan et d’un couple texan qui campaient derrière un musée. Ils ont réussi à effrayer l’ours.

Lokan, une infirmière à la retraite, a dit au couple que l’ours « me soufflait à la tête », selon le rapport d’incident du comité de révision du comité interagences sur les grizzlis.

Lokan a décliné une offre d’aller dormir dans un hôtel où séjournaient sa sœur et leur amie, ont rapporté les enquêteurs. Les femmes participaient à une balade à vélo attendue depuis longtemps le long de la route Great Divide Mountain Bike.

Après la première rencontre, Lokan a sorti des collations emballées et des lentilles sèches de sa tente et a récupéré une bombe anti-ours, a révélé l’enquête.

Cependant, ses articles de toilette – dans deux sacs qui contenaient auparavant des myrtilles séchées et sentaient encore les baies – sont restés dans la tente, ont déclaré les enquêteurs. Elle avait de la nourriture stockée dans les sacoches de son vélo, à environ 10 pieds (3 mètres) de sa tente, selon le rapport.

Le couple texan s’est réveillé juste après 4 heures du matin avec des bruits indiquant que Lokan était attaqué. L’homme a crié après l’ours et a déployé son gaz poivré après avoir vu le bruin “bondir de haut en bas” sur Lokan et sa tente.

L’ours grizzli mâle de 417 livres (189 kilogrammes) s’est cassé le cou et s’est sectionné la colonne vertébrale, une autopsie trouvée, provoquant une mort instantanée. Une boîte presque vide de gaz poivré qui semblait avoir été déployée récemment a été retrouvée sous sa tente, ont indiqué des responsables.

L’ours qui a mutilé Lokan a été abattu quelques jours plus tard alors qu’il attaquait un poulailler près d’Ovando. Des tests ADN ont confirmé qu’il s’agissait du même grizzli qui a également attaqué un autre poulailler dans les heures qui ont suivi la mutilation. L’ours était âgé de 4 à 7 ans, selon les enquêteurs.

“Tous les ours présentant un comportement conditionné par la nourriture ne présentent pas un comportement prédateur. Mais pour une raison inconnue, une réponse prédatrice a été déclenchée chez cet ours », indique le rapport du 28 juin. “Alors qu’il se nourrissait sous le couvert de l’obscurité à Ovando, peut-être en raison d’un simple mouvement de la victime endormie, ou d’un certain son émis par la victime, l’ours a réagi et a fini par prendre la vie de Mme Lokan.”

Les responsables de la faune recommandent que si un grizzli s’approche d’une tente occupée, les campeurs doivent chercher refuge dans un bâtiment ou un véhicule et ne doivent pas retourner à la tente pour la nuit, selon le rapport.

Les enquêteurs ont également exhorté les organisateurs de la course cycliste Tour Divide à informer les participants qu’ils parcourent le pays des grizzlis et des ours noirs, à les éduquer sur le stockage approprié des aliments, à les encourager à porter du gaz poivré et à être observateurs.

La famille de Lokan a suggéré aux fabricants de spray anti-ours d’inclure un sifflet unique dans une gâchette de spray anti-ours qui pourrait alerter les autres et constituer un moyen de dissuasion supplémentaire pour les ours, selon le rapport.

Amy Beth Hanson, Associated Press