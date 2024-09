Une Californienne retrouvée dans la nature 12 jours après sa disparition

Une femme a été retrouvée vendredi dans la nature sauvage du nord de la Californie, 12 jours après avoir disparu, ont indiqué les autorités.

Esmeralda Marie Pineda, 24 ans, a été retrouvée vendredi après-midi par le bureau du shérif du comté de Nevada à Nevada City, en Californie, au sommet d’un canyon près de la rivière Yuba et de Sweetland Creek, le bureau du shérif a écrit sur Facebook.

Nevada City est située à un peu plus de 60 miles au nord de Sacramento, d’où est originaire Pineda.

Pineda était « gravement déshydratée et émaciée » lorsqu’elle a été retrouvée, a déclaré le bureau du shérif, ajoutant qu’elle « nécessitait des soins médicaux immédiats ».

KYMA, filiale de NBC News de Yuma, en Arizona, a signalé que Pineda souffrait d’une exposition au soleil.

Les policiers sur place ont demandé des soins médicaux par voie aérienne et la California Highway Patrol a répondu avec un hélicoptère, a indiqué le bureau du shérif. Le département des pompiers de North San Juan est également intervenu pour prodiguer des soins médicaux.

Moins d’une heure après avoir été retrouvée, Pineda a été évacuée par hélicoptère du canyon et emmenée à l’hôpital pour y être soignée. Le bureau du shérif a déclaré que l’état de santé de Pineda et l’étendue de ses blessures étaient inconnus.

« Le bureau du shérif et nos volontaires de recherche et de sauvetage ont parcouru un terrain considérable tout au long de nos recherches, et nous sommes reconnaissants aujourd’hui de l’avoir retrouvée vivante », a déclaré le sergent Dustin Moe du NCSO.

Esméralda Marie Pineda.

Les autorités ont commencé à rechercher Pineda le 26 août après qu’elle ait été portée disparue d’un camp minier près de la fourche médiane de la rivière Yuba et de Sweetland Creek, a déclaré le NCSO.

Moe a déclaré à KYMA que Pineda avait campé avec trois amis dans le canyon près de la rivière Middle Yuba le 25 août lorsqu’elle a exprimé son désir de retourner à Sacramento.

Lorsque les amis se sont réveillés le lendemain, Pineda était partie, a rapporté KYMA.

« Ses amis sont donc partis à sa recherche ce jour-là et n’ont trouvé aucun signe indiquant qu’elle avait réussi à s’en sortir », a déclaré Moe à la chaîne d’information.

Le bureau du shérif a déclaré que la zone « était dangereuse par nature et nécessitait l’intervention de volontaires qualifiés du service de recherche et de sauvetage du shérif du comté de Nevada pour entrer et sortir du canyon à sa recherche ».

Moe a déclaré à KYMA qu’il n’y avait pas de réseau de sentiers dans la zone de Middle Fork où se trouvait Pineda, « donc les gens n’y vont généralement pas ».

La découverte de Pineda au sommet du canyon a indiqué aux sauveteurs qu’elle avait fait une montée raide.

« Et ce n’est pas seulement une promenade progressive et agréable, c’est vous qui grimpez sur vos mains et vos pieds sur les parois du canyon », a déclaré Moe, selon KYMA.

Le média a rapporté que Moe et son partenaire étaient ceux qui ont retrouvé Pineda.

« Elle a pu relever la tête et nous faire un signe de la main », a déclaré Moe.

Moe a déclaré à la station qu’il ne savait pas comment Pineda avait pu survivre près de deux semaines seule dans la nature.

« Qui sait ? Peut-être qu’elle avait un bon instinct de survie », a-t-il déclaré. « Elle a eu de la chance et a réussi à survivre à ces 12 jours. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com