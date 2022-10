Une Californienne de 76 ans utilise sa canne pour éviter un vol et sauver son voisin

La tentative d’une arrière-grand-mère de repousser un voleur dans son quartier est devenue virale sur Internet. Selon un rapport d’ABC News, la femme de 76 ans, connue pour être Miss Faye, a fini par sauver un autre résident. L’incident s’est produit à Oakland, en Californie, lorsque des personnes âgées sont intervenues pour affronter un jeune homme qui attaquait son voisin. Armée uniquement d’une canne, la femme de 76 ans est sortie en courant de la propriété pour secourir la victime et la vidéo de l’événement a été enregistrée sur une caméra placée à l’extérieur de sa maison.

Dans le clip, une courageuse Miss Faye est sortie en courant de sa maison accompagnée de son berger allemand Troy. Lors d’une conversation avec l’agence de presse, la personne âgée a affirmé que la peur ne lui avait jamais traversé l’esprit lorsqu’elle affrontait l’agresseur : « Je n’y ai jamais pensé. La peur ne m’a jamais traversé l’esprit, parce que je suis fou je suppose. Je ne sais pas. C’est juste quelque chose qui est dans ma nature. Je fais des choses, et ça ne me dérange que quelques heures plus tard. C’est comme ça que j’ai toujours été. La vidéo de l’incident montre l’agresseur essayant de retirer quelque chose des mains de la victime.

Cela a incité l’homme de 76 ans à courir pour secourir la victime lorsque le voleur a vu la personne âgée se déplacer dans sa direction. Il a fui la situation, la personne âgée a jeté sa canne sur la voiture du voleur alors que le véhicule s’éloignait. Selon certaines informations, la victime de l’incident, qui est dans la fin des années 70, a été aidée à se remettre sur pied après que le chien de compagnie Troy l’ait vérifiée. Mlle Faye a déclaré qu’elle aurait pu s’en sortir un peu plus vite si ses genoux ne lui faisaient pas mal.

OAKLAND, Californie– Mlle Faye, âgée de 76 ans, s’est enfuie avec sa canne pour sauver son voisin, une autre personne âgée, d’un vol en plein jour la semaine dernière. Mme Faye a même fait appel à son berger allemand Troy pour l’aider à appréhender le sujet. pic.twitter.com/FYIYG3wxSG — GoodNewsCorrespondant (@GoodNewsCorres1) 26 octobre 2022

“Si mes genoux ne me faisaient pas mal, je pense que j’aurais été là-bas un peu plus vite”, a-t-elle déclaré au portail. L’enquête est en cours et la police a fait appel pour que toute personne disposant d’informations se manifeste pour attraper le voleur. Alors que les flics ont déconseillé d’intervenir dans des incidents dangereux de la même manière que Miss Faye, cette dernière suggère aux gens de prendre soin les uns des autres.

“Essayez juste d’être voisin. Faites attention à vos voisins et à votre environnement, même à vous-même, car il s’est passé tellement de choses ces derniers temps. Pas seulement à Oakland, mais partout dans le monde. Soyez simplement conscient de votre environnement. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet », a déclaré Mlle Faye. Les habitants du quartier ont loué la bravoure de la femme âgée en lui apportant une variété d’aliments, de collations et de tartes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici