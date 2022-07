Une Californienne condamnée dans un accident qui a rendu 3 enfants orphelins

NEWPORT BEACH, Californie (AP) – Une femme californienne condamnée vendredi à entre 21 ans et la prison à vie pour avoir tué une mère et un père et blessé leurs trois jeunes enfants dans un accident de conduite avec facultés affaiblies en 2020 alors que la famille regardait les lumières de Noël.

Grace Coleman, 23 ans, a été condamnée après avoir précédemment plaidé coupable à deux chefs d’accusation de meurtre, de conduite sous l’influence causant de graves lésions corporelles et d’autres accusations, a déclaré le bureau du procureur du comté d’Orange dans un communiqué.

Les autorités ont déclaré que Coleman conduisait avec un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite légale en décembre 2020 lorsqu’elle a allumé un feu rouge et s’est écrasée dans la voiture conduite par Henry Saldana-Mejia alors qu’il emmenait sa famille voir les lumières de Noël dans le communauté balnéaire de Newport Beach.

Lui et sa femme, Gabriela Andrade, ont été tués et leurs filles âgées de 1 à 5 ans, qui étaient dans des sièges de voiture, ont été grièvement blessées.

“Ces jeunes parents essayaient juste de partager la magie de Noël avec leurs trois petites filles et cela s’est terminé par la tragédie la plus horrible et complètement évitable”, a déclaré le procureur de district Todd Spitzer dans le communiqué.

L’avocat de Coleman, Paul Meyer, n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires.

The Associated Press