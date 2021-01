Le chat des rues dodu et noir et blanc vit près d’un marché nocturne dans un quartier de la capitale taïwanaise où des bénévoles nourrissent et soignent les animaux errants depuis des années. Mais Pipi et ses compagnons de rue ont récemment amélioré leur situation de restauration avec le projet «Midnight Cafeteria».

Lancée en septembre, la «cafétéria» est en fait 45 petites maisons en bois peintes par des artistes taïwanais et éparpillées à Taipei. L’idée est de donner aux chats un endroit pour se reposer tout en les nourrissant moins salissant. Cela a commencé dans le quartier du professeur de mathématiques Hung Pei-ling, où une vingtaine de voisins aident les chats errants en plus de leur travail à temps plein.

«Nous voulons faire progresser cette philosophie selon laquelle vous n’avez pas besoin de faire partie d’une association de très haut niveau ou de quelque chose qui prend tout votre temps», a-t-elle déclaré. «Vous ne pouvez être qu’une seule personne faisant quelque chose un peu à la fois, un petit peu, et pris tous ensemble, vous pouvez accomplir beaucoup.»

Hung a commencé à faire du bénévolat après qu’un bon ami ait sauvé et élevé un chat errant. Depuis cinq ans, elle travaille avec d’autres amoureux des chats du quartier qui achètent la nourriture pour chats, aident à nettoyer les maisons et se coordonnent avec les résidents qui pourraient avoir des plaintes. Hung aide également à capturer les chats et les chats blessés qui ont besoin d’être stérilisés, les emmène chez un vétérinaire, puis les ramène à leurs repaires.

Les maisons en bois du quartier de Hung ont été peintes à la main par un artiste local Stefano Misesti et présentent des félins souriants ainsi que de la nourriture de rue appréciée à Taiwan, comme le tofu puant. En plus des bols de nourriture, on abrite des médicaments de base pour les chats. Les voisins ont apporté de petits coussins ainsi que des boîtes en carton décorées à ajouter aux maisons.

Créées par Chen Chen-yi, chercheur à l’Association taïwanaise pour l’égalité des animaux, les maisons pour chats aident à garantir que les chats errants soient bien nourris et que les résidents locaux n’ont pas à faire face à un désordre. Ils sensibilisent également au programme de stérilisation et à la condition des chats errants.

«À Taiwan, il y a beaucoup de gens qui nourrissent les animaux errants, mais souvent ils laissent un désordre, puis le public devient agacé par cela et ils deviennent également ennuyés par les animaux errants», a-t-il déclaré. Les maisons de chat étaient un effort multiforme. Chen a demandé une subvention du gouvernement de la ville de Taipei pour financer le projet, puis s’est connecté avec un chef de quartier local ainsi que des volontaires pour le mener à bien.

Un dimanche récent, Pipi et deux de ses amis bénéficiaient de l’attention de Hung et d’un autre volontaire venu les nourrir. Après avoir mangé à la cafétéria, ils se sont installés pour une sieste matinale paresseuse.

