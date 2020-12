Une dirigeante a remporté un paiement de 60000 £ après avoir été limogée par un club de « macho boys » propriétaire de yacht et de golf, qui a dirigé son entreprise – un juge du tribunal a statué que l’âgisme était pire pour les femmes que pour les hommes.

Sue Coulson, 59 ans, a obtenu l’indemnisation de la société de logement de Plymouth RentPlus à la suite d’un tribunal du travail qui a appris qu’elle était victime de discrimination sexuelle.

La société a fait valoir que ce n’est pas parce que leurs directeurs masculins possédaient des yachts et jouaient au golf qu’ils l’avaient discriminée sexuellement lorsqu’elle avait été renvoyée de son emploi de 100000 £ par an.

Mme Coulson a déclaré qu’elle avait commencé à être « exclue », après que la société ait nommé un nouveau directeur général en 2017.

Selon le site Web de RentPlus, Steve Collins a été nommé PDG de l’entreprise en octobre 2017.

L’audience a été informée de la manière dont le nouveau PDG et le conseil d’administration exclusivement masculin l’ont «gérée» sous le déguisement de «réduction des coûts».

Ils ont insisté sur le fait qu’ils étaient raisonnables lorsqu’ils lui ont demandé soit de déplacer 250 milles pour son travail, soit de prendre une réduction de salaire de 35 000 £.

Maintenant, un tribunal du travail a statué que Mme Coulson avait été injustement licenciée et victime de discrimination sexuelle.

En réclamant une indemnisation, la cadre a soutenu qu’elle s’était retrouvée dans une situation «périlleuse» car elle craignait qu’à son âge et en tant que femme, elle n’obtienne plus jamais un emploi similaire.

Le juge de l’emploi Paul Housego était d’accord.

Dans un jugement, il a déclaré: « C’est une personne résiliente qui n’a pas peur du travail acharné et qui ne l’apprécie pas, mais le Tribunal accepte pleinement son témoignage selon lequel c’était très démoralisant et déprimant.

« Elle a été mise de côté d’une manière qui lui a fait sentir que tout son travail était considéré comme sans valeur.

« Elle a été laissée à un âge où elle craignait de ne jamais pouvoir obtenir un rôle similaire et (à juste titre de l’avis du Tribunal) a considéré qu’elle se trouvait dans une situation encore plus périlleuse qu’un homme comparable car l’âgisme est pire pour les femmes que les hommes, et elle risquerait un double préjugé en tant que femme.

« Il n’est pas nécessaire que ses craintes prouvent que ses craintes sont une évaluation correcte: le Tribunal est pleinement convaincu qu’elles étaient réelles et authentiques causées par les actions de (la société), qui ont eu un effet important sur Mme Coulson. »

Le tribunal a accepté la preuve de Mme Coulson selon laquelle M. Collins « l’avait marginalisée », après qu’il n’ait pas « maintenu cette proximité », avait partagé son prédécesseur avec elle.

Exposant les motifs du jugement, les documents du tribunal se lisent comme suit: « Mme Coulson affirme que les intimés ont une culture masculine macho, et aussi que le nouveau PDG et le conseil l’ont gérée, sous-évaluant sa contribution et ses capacités en raison de son sexe, en une façon qu’ils ne le feraient pas si elle était un homme.

L’audience à Exeter a été informée que Mme Coulson avait rejoint le cabinet basé à Plymouth en 2015 en tant que cadre supérieur.

Elle avait 20 ans d’expérience dans le domaine du logement social et touchait 95 000 £ par an pour son rôle de membre de l’équipe de direction, avec une allocation de voiture de 5 000 £ par an.

Après avoir été « gérée » sous le couvert de « réduction des coûts », elle s’est vu proposer un emploi dans le nouveau bureau de l’entreprise à Milton Keynes – à plus de quatre heures de route – ou un nouveau poste avec une réduction de salaire significative.

Mme Coulson a décliné les deux offres et a été licenciée en août 2018.

Lors de l’audience, elle a affirmé que le licenciement était une « imposture » car l’entreprise doublait en fait plus que le nombre d’employés et Mme Coulson était remplacée par des personnes qui coûtaient plus que son salaire.

Le Tribunal a conclu: «La raison n’était pas la redondance. C’était un désir de retirer Mme Coulson de son rôle.

Niant l’accusation de discrimination sexuelle, RentPlus a déclaré que le limogeage n’avait rien à voir avec le sexe.

Résumant son argument, le jugement a déclaré: « Le message de Mme Coulson a été envoyé. C’était une cessation du besoin d’employés à son niveau, même si son travail restait à faire par d’autres. Il n’y avait pas d’autre poste au même niveau, donc pas de travail alternatif convenable.

« Ils disent qu’ils étaient prêts à ce que Mme Coulson assume un poste à un niveau inférieur, mais qu’elle n’était pas intéressée par un. Le fait que la décision était injuste ne signifie pas que c’était en raison du sexe. Quiconque occupait le poste aurait été traité de la même manière.

«Le fait que tous les membres du conseil soient des hommes est simplement le reflet du fait que peu de femmes ont l’argent et les liens nécessaires pour accéder à un tel poste. Le fait que certains puissent jouer au golf ou avoir des yachts n’est pas un indicateur de discrimination sexuelle.

« M. Collins ne joue pas au golf et l’affirmation selon laquelle il s’agit d’un » club de garçons « macho n’est pas étayée par l’exemple. »

Le tribunal a décidé que, parce que RentPlus n’avait pas prouvé que le licenciement n’était pas lié au sexe de Mme Coulson, la demande de discrimination fondée sur le sexe aboutirait.

RentPlus a été condamné à verser à Mme Coulson 43410,99 £ à titre d’indemnité pour licenciement abusif et 20 721,92 £ en relation avec sa demande de discrimination sexuelle.

MailOnline a contacté RentPlus pour un commentaire.