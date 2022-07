Une cabane en pierre centenaire construite par des guides suisses dans les Rocheuses a été démantelée à cause de l’érosion

Lorsqu’une équipe de construction audacieuse est entrée dans une cabane centenaire dans les Rocheuses le premier jour de son démontage, ils ont allumé la cheminée une dernière fois et ont discuté pendant une heure de la gravité de ce qu’ils s’apprêtaient à faire.

“Toute l’équipe connaissait la grandeur et la tristesse de ce que nous faisions”, a déclaré Sean Alexander, le responsable de l’équipe de construction qui a démonté le mois dernier l’Abbot Pass Refuge Cabin.

“Ce n’était pas seulement un démontage régulier d’une grange”, a déclaré Alexander lors d’une conférence de presse mercredi. “C’était l’histoire.”

Selon Parcs Canada, il ne reste qu’un morceau de mur, quelques marches de pierre et une plaque sur la cabane Abbot Pass Refuge sur le site qui chevauche la ligne de partage des eaux et la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.

La cabane a été désignée lieu historique national en 1992. À une altitude de 2 925 mètres, la cabane Abbot Pass était la deuxième plus haute structure habitable en permanence au Canada. Il a été nommé d’après Philip Stanley Abbot, qui était un avocat américain et la première personne enregistrée à mourir alors qu’il faisait de l’alpinisme en Amérique du Nord.

Parcs Canada dit qu’il a dû être démantelé à cause de l’érosion. Les travaux d’enlèvement ont été achevés le 30 juin, selon le directeur de l’unité de gestion de Yoho Kootenay Lake Louise, François Masse, qui a pris la parole lors de la conférence de presse de mercredi.

“Les travailleurs ont récupéré tout ce qu’ils pouvaient qui pouvaient avoir une valeur patrimoniale”, a déclaré Masse.

Parcs Canada préserve ces pierres récupérées, selon Masse, y compris les principaux morceaux de roche utilisés pour construire les pierres angulaires.

Selon Parcs Canada, le personnel a remarqué en 2016 que la pente sur laquelle reposait la cabane était instable et, deux ans plus tard, des travaux de construction ont été effectués pour stabiliser les rochers.

Mais en raison des intempéries et de la pandémie de COVID-19, des travaux supplémentaires ont été reportés à 2021, et il était alors trop tard pour préserver la structure. Masse a déclaré que la hutte était bien construite et aurait pu rester en place pendant des décennies sans le changement climatique.

Selon Masse, Parcs Canada a dépensé des sommes importantes pour essayer de stabiliser la cabane. En 2019, les coûts estimés des tentatives de sauvetage de la cabane étaient d’environ 1,13 million de dollars.

Abbot Pass Hut, situé à la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, était l’un des dizaines d’hébergements éloignés dans l’arrière-pays exploités par le Club alpin du Canada. (Robson Fletcher/CBC)

“Personne ne voulait le voir partir”

Keith Haberl, directeur du marketing et des communications au Club alpin du Canada, a déclaré que c’était une nouvelle difficile à entendre lorsque, plus tôt cette année, Parcs Canada a annoncé qu’il démantèlerait la cabane. Le Club Alpin a géré la cabane pendant plus de 30 ans avant sa fermeture aux visiteurs en 2018.

“C’est émouvant. C’est déchirant”, a déclaré Haberl.

“Personne ne voulait le voir partir.”

Voir la cabane partir n’était pas seulement un processus difficile sur le plan émotionnel – l’équipage qui a démantelé la cabine a dû faire face à un exploit difficile.

Sean Alexander de Tangiers Mountain Construction a déclaré que son équipe se sentait très fatiguée de travailler à cette haute altitude. Cependant, il a rappelé à son équipage à quel point il aurait été difficile pour les constructeurs d’origine de transporter les pierres sur la montagne et de construire la cabane.

“Nous avons volé en hélicoptère et ils ne l’ont pas fait”, a-t-il déclaré.

Alexander a déclaré que son équipage était ravi de découvrir de petits trésors cachés dans les murs et les sols de la cabine.

“Vous entendriez un cri à l’étage disant : “Hé, j’ai trouvé quelque chose ! Regarde ça ! Regarde ce nom sur ce mur.””

“L’un de mes préférés était ce que je pense être un bâton de marche original que nous avons trouvé sous le sol… et des pièces de monnaie très uniques qui ont été fendues à dessein, je crois, entre des morceaux de bois que vous n’auriez pas trouvés à moins d’avoir tiré ce morceau de bois dessus.”

Au cours des prochains mois, a déclaré Masse, Parcs Canada collaborera avec les intervenants, les groupes autochtones et le public pour identifier les options possibles pour reconnaître l’importance historique de la cabane.

Masse a également déclaré que le démantèlement de la cabane est l’un des nombreux exemples de la façon dont le changement climatique affecte les parcs canadiens.

“En tant qu’agence, c’est quelque chose dont nous devons être extrêmement conscients. Nous avons beaucoup de personnel scientifique qui surveille de près l’influence des environnements que nous gérons et essaie de comprendre où cela se passe et comment nous pouvons l’atténuer.”