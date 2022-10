Une bulle repérée se faufilant autour d’un trou noir avec une “vitesse époustouflante”

En mai, la collaboration Event Horizon Telescope a choqué le monde en publiant une image de ce qui semble être un cruller français en feu. En réalité, ce n’était pas un beignet. C’était un portrait époustouflant du Sagittaire A*, le puissant trou noir ancrant notre galaxie, son attraction gravitationnelle effleurant silencieusement chaque étoile, planète et astéroïde à l’intérieur.

C’était la première fois que nous posions les yeux sur sa majesté – un moment formidable en soi – mais les scientifiques n’en avaient pas encore fini. Il y avait beaucoup plus à apprendre de Sgr A*.

Du point de vue de la Terre, à environ 27 000 années-lumière de ce trou noir, les astronomes ont observé et étudié avec vigilance le vide dans le but de décoder le fonctionnement exact du puissant moteur de la Voie lactée. Et le mois dernier, une équipe travaillant avec un puissant radiotélescope appelé Atacama Large Millimeter/submillimeter Array Observatory a glané de nouveaux indices.

Après avoir vérifié les données ALMA enregistrées en tandem avec les observations EHT de Sgr A *, lors de la procédure d’imagerie monumentale du trou noir, l’équipe a repéré ce qu’elle appelle un “point chaud” flottant autour de l’abîme. Cette tache, disent-ils, semble s’assombrir et s’éclaircir tout en se déplaçant dans le sens des aiguilles d’une montre autour de Sgr A*.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une bulle de gaz chaud tournant autour du Sagittaire A* sur une orbite de taille similaire à celle de la planète Mercure, mais faisant une boucle complète en à peine 70 minutes”, a déclaré Maciek Wielgus, du Max Planck. Institut de radioastronomie en Allemagne et auteur principal de l’étude publiée dans Astronomy & Astrophysics, a déclaré dans un communiqué.

Pour le contexte, il faut 88 jours terrestres à Mercure pour faire une orbite autour du soleil – et, à près de 29 miles par secondecet orbe en forme d’œuf est considéré comme le le plus rapide planète.

De manière si frappante, pour que la boule de gaz chaude fasse totalement le tour de Sgr A * en seulement 70 minutes, a déclaré Wielgus, “cela nécessite une vitesse époustouflante d’environ 30% de la vitesse de la lumière.”

De plus, les chercheurs pensent que l’orbite de la bulle se trouve à une distance du vide qui est environ cinq fois plus grande que ce que l’on appelle l’horizon des événements du trou noir. Fondamentalement, il y a une barrière autour de chaque trou noir au-delà de laquelle la lumière ne peut pas s’échapper. Cela signifie la frontière ferme entre notre univers visible et tout ce qui se trouve à l’intérieur de la bête. C’est l’horizon des événements.

Quelle est l’histoire avec cette bulle?

Les scientifiques de l’étude pensent que leur point chaud nouvellement localisé, selon l’Observatoire européen austral, est associé à des sursauts, ou éruptions, d’énergie de rayons X émise par le centre de la Voie lactée. En fait, de telles éruptions ont été détectées dans le passé grâce à des observations à la fois aux rayons X et à l’infrarouge du Sagittaire A*, mais c’est la première fois que quelqu’un les découvre grâce aux données du radiotélescope – et avec une “très forte indication” à ce moment-là. .

Peut-être que la raison pour laquelle nous voyons cette activité énergétique à différentes longueurs d’onde – rayons X, infrarouge et radio – est que leurs propriétés changent avec le temps.

“Peut-être que ces points chauds détectés aux longueurs d’onde infrarouges sont une manifestation du même phénomène physique : lorsque les points chauds émettant des infrarouges se refroidissent, ils deviennent visibles à des longueurs d’onde plus longues, comme celles observées par ALMA et l’EHT”, Jesse Vos, un Ph. .RÉ. étudiant à l’Université Radboud aux Pays-Bas et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

ESO et Digitized Sky Survey 2. Remerciements : Davide De Martin et S. Guisard



De plus, les découvertes de la nouvelle étude de l’équipe semblent également être en accord avec une autre hypothèse théorisée depuis longtemps : que les éruptions crachant du centre de la Voie lactée sont enracinées dans les interactions magnétiques provenant du gaz chaud tourbillonnant près de Sgr A*.

“Maintenant, nous trouvons des preuves solides d’une origine magnétique de ces éruptions et nos observations nous donnent un indice sur la géométrie du processus. Les nouvelles données sont extrêmement utiles pour construire une interprétation théorique de ces événements”, Monika Mościbrodzka, de l’Université Radboud et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué.

Ces interprétations, explique l’équipe, pourraient inclure un aperçu du champ magnétique insaisissable du trou noir dans son ensemble, ou un aperçu de l’environnement autour de l’étrange point chaud. En fin de compte, ils pourraient peut-être brosser un tableau de ce vraiment se déroule au cœur de la Voie lactée, l’endroit paisiblement chaotique où réside un monstrueux trou noir.

“A l’avenir, nous devrions être en mesure de suivre les points chauds à travers les fréquences en utilisant des observations coordonnées à plusieurs longueurs d’onde avec GRAVITY et ALMA”, a déclaré Ivan Marti-Vidal, de l’Université de Valence en Espagne et co-auteur de l’étude. déclaration, faisant référence à un autre des instruments d’astronomie de l’ESO.

“Le succès d’une telle entreprise serait un véritable jalon pour notre compréhension de la physique des éruptions dans le centre galactique.”