Une bulle de liquide de refroidissement s’est échappée d’un radiateur fixé à la Station spatiale internationale (ISS), compromettant mercredi la sortie dans l’espace de deux cosmonautes russes.

Sortir les poubelles (dans l’espace)

Les cosmonautes Oleg Kononenko et Nikolai Chub ont quitté l’ISS et ont commencé leur sortie dans l’espace à 13 h 49 HE. Au cours de la sortie dans l’espace de près de huit heures, les deux hommes inspectaient une fuite sur un radiateur de secours du module de laboratoire russe Nauka lorsque du liquide de refroidissement résiduel s’est échappé du site de la fuite, a indiqué la NASA. a écrit dans un article de blog.

Les cosmonautes qui ont marché dans l’espace ont été invités à quitter immédiatement la zone par crainte pour leur sécurité, bien que la NASA ait révélé plus tard que le liquide de refroidissement n’avait pas pénétré dans leurs combinaisons. Avant de rentrer par le sas de Poisk, les cosmonautes ont essuyé leurs combinaisons et leurs outils « pour rechercher des signes de liquide de refroidissement et essuyer tout liquide de refroidissement si nécessaire », a écrit la NASA.

“Les cosmonautes ont également essuyé leurs combinaisons et leurs outils comme d’habitude après la repressurisation afin de réduire davantage l’introduction de traces de contaminants dans l’environnement de la station spatiale”, a ajouté l’agence spatiale. “Une filtration supplémentaire sera ensuite utilisée à l’intérieur de la station spatiale afin de nettoyer rapidement l’atmosphère de toute trace restante de contaminant.”

Le 9 octobre, les contrôleurs de vol du centre de contrôle de mission de la NASA ont remarqué que le Le radiateur de secours du module russe Nauka fuyait du liquide de refroidissement en orbite terrestre basse. Bien que le radiateur principal fonctionnait toujours normalement et n’ait pas perturbé les opérations de l’ISS, la fuite a entraîné le retard de deux sorties dans l’espace de la NASA alors que les ingénieurs examinaient les données de l’incident.

Lors de la sortie dans l’espace de mercredi, les cosmonautes ont installé un système de communication radar synthétique et ont largué un nanosatellite pour tester la technologie des voiles solaires. Les deux cosmonautes étaient également censés isoler le radiateur qui fuyait, mais ils n’y sont pas parvenus à cause de la bulle de liquide de refroidissement qui s’en déversait.

Le radiateur de secours a été livré à l’ISS en 2010 et transféré au module Nauka lors d’une sortie dans l’espace de Roscosmos en avril. Le module lui-même a été ajouté à l’ISS en juillet 2021.

C’est la troisième fois qu’une fuite provient du matériel russe attaché à l’ISS. En décembre 2022, les équipes au sol ont observé une fontaine de particules sortant d’un vaisseau spatial Soyouz amarré à l’ISS. À l’époque, la Russie avait attribué la première fuite à un frappe de micrométéorite sur le vaisseau spatial. Cependant, peu après, un Le cargo russe Progress 82 amarré à l’ISS a également commencé à fuir du liquide de refroidissement en février. L’agence spatiale russe a de nouveau affirmé qu’elle était causé par un impact externemais maintenant avec le troisième incident, il est difficile de ne pas remettre en question l’intégrité du matériel lui-même.

Jusqu’à présent, la NASA affirme que les affaires se déroulent comme d’habitude à bord de l’ISS. L’une de ses sorties dans l’espace retardées a été reportée au 30 octobre, et les astronautes de la NASA Loral O’Hara et Jasmin Moghbeli sont toujours prêts à s’aventurer à l’extérieur de la station spatiale malgré l’accident de sortie dans l’espace des cosmonautes.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.