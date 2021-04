L’amour est une chose mystérieuse et une femme britannique aurait pu aller plus loin en révélant que les questions du cœur sont mieux comprises par le cœur lui-même. Amanda Liberty de Leeds, en Angleterre, était récemment invitée à l’émission de jour de Channel 4, Steph’s Packed Lunch, où elle a révélé comment elle était tombée amoureuse d’un lustre.

Amanda est amoureuse d’un lustre allemand de 93 ans nommé «Lumière» et envisage même d’épouser l’objet inanimé. La femme a présenté une nouvelle facette de l’amour et s’est ouverte sur le fait d’avoir «l’objectophilie», une condition dans laquelle un être humain développe un sentiment d’amour et de romance envers des objets inanimés. L’histoire a été rapportée pour la première fois en 2019 et est devenue virale.

S’adressant à l’hôte Steph McGovern, Amanda a déclaré qu’elle ne considérait pas le lustre comme des objets inanimés comme le font la plupart des gens. Elle a ensuite mentionné le terme animisme, qui est plus courant au Japon. Expliquant l’animisme, Amanda a dit que c’est un concept où les gens ressentent l’énergie d’un objet. Pour elle, le lustre n’est pas seulement un objet assis, il a une énergie qu’une personne peut apprendre à connaître et c’est ce qu’elle ressent. Exprimant son amour pour l’objet, Amanda a dit qu’il n’y a jamais un moment où elle n’est pas amoureuse. L’amour d’Amanda pour le lustre n’était pas comme un moment d’ampoule, mais plutôt comme quelque chose qui s’est passé au fil du temps.

https://www.channel4.com/ programmes / stephs-emballés- déjeuner / guide des épisodes

Expliquant davantage son amour pour les objets, Amanda a déclaré qu’elle ne l’avait pas compris depuis longtemps mais qu’elle s’était toujours acceptée même si elle était aux prises avec le sentiment de le comprendre. La lutte pour expliquer sa condition persiste car il n’y a pas d’explication concrète de son attirance pour les objets.

S’adressant à l’hôte de Steph, Amanda a également déclaré que malgré toutes les complexités impliquées, elle s’était acceptée pour qui elle était et c’est pourquoi elle est venue à l’émission parce qu’elle voulait que tout le monde accepte et soit heureux pour qui ils sont et embrasse le leur. -appelé côté «bizarre» tant que cela les rend heureux et satisfaits.

