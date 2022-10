Une Britannique reconnue coupable d’avoir décapité un ami et d’avoir forgé un testament pour prendre 95% de sa succession

Une femme britannique qui a décapité son amie et falsifié son testament pour recevoir 95% de la succession de la victime a été reconnue coupable de meurtre jeudi, a annoncé la police.

Jemma Mitchell, 38 ans, a assassiné Mee Kuen Chong, 67 ans, également connue sous le nom de Deborah Chong, en juin 2021 après leur rencontre par l’intermédiaire d’un groupe de l’Église.

Mitchell avait agi en tant que “guérisseur spirituel” pour Deborah et avait convaincu la victime de lui donner environ 230 000 $ pour les réparations de la maison, mais la relation s’est détériorée lorsque Deborah s’est retirée de l’accord.

“Deborah Chong était une femme vulnérable – dans les semaines qui ont précédé son meurtre, elle cherchait de l’aide pour sa santé mentale en déclin”, a déclaré jeudi l’inspecteur-détective en chef Jim Eastwood, l’enquêteur principal dans l’affaire.

“Cependant, Mitchell – si désespérée d’obtenir l’argent dont elle avait besoin pour terminer les rénovations de sa maison – a cherché à profiter de la bonne volonté de Deborah, mais lorsque Deborah a changé d’avis, elle l’a brutalement assassinée et s’est lancée dans une tentative pour l’obtenir frauduleusement. domaine.”

Mitchell, qui a été formé en ostéopathie et avait de l’expérience dans la dissection humaine, s’est rendu chez Deborah et l’a frappée à la tête avec un objet, puis l’a décapitée et a mis sa dépouille dans une valise le 11 juin 2021.

Elle a ensuite pris un taxi pour rentrer chez elle dans la banlieue londonienne de Brondesbury Park et y a gardé le corps pendant deux semaines.

Alors que le corps commençait à se décomposer, Mitchell s’est rendu dans la ville balnéaire de Salcombe et a jeté les restes près d’un chemin envahi par la végétation le 26 juin 2021.

Pour essayer de dissimuler ses traces, Mitchell a envoyé un message au propriétaire de Deborah disant que la femme était partie passer du temps avec sa famille pendant un an et prévoyait de rester “quelque part près de l’océan”.

Les restes de Deborah ont été retrouvés le 27 juin 2021. Une autopsie a déterminé qu’elle avait subi une fracture du crâne et avait été décapitée.

La police a arrêté Mitchell le 6 juillet et elle a été accusée de meurtre trois jours plus tard. Les autorités ont découvert plus tard le faux testament de Deborah de donner 95% de sa succession à Mitchell dans la maison du meurtrier.

“Ce qui est clair, c’est que Mitchell – voyant sa chance d’obtenir les fonds qu’elle désirait si désespérément disparaître – a décidé d’attaquer et d’assassiner une femme vulnérable pour son propre profit dans un crime vraiment ignoble”, a déclaré Eastwood.

Mitchell devrait être condamné vendredi.