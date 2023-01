Une Britannique meurt dans une avalanche dans les Alpes françaises | Nouvelles du monde

Une Britannique est décédée après avoir été prise dans une avalanche dans les Alpes françaises.

L’homme de 45 ans faisait de la randonnée avec deux autres personnes lorsque l’accident s’est produit samedi sur le glacier d’Argentière au Mont Blanc.

La police française a déclaré qu’une unité spécialisée dans la recherche et le sauvetage en haute montagne à Chamonix avait été informée de l’incident par un guide vers 17 heures et avait envoyé des secouristes et un médecin par hélicoptère.

Malgré leurs efforts, ils n’ont pas pu sauver la femme, a déclaré le colonel Bertrand Host, de l’unité de secours en montagne.

“Quand nous sommes arrivés, nous avons dû secourir cette personne mais elle était dans une mauvaise situation et nous l’avons évacuée de la vallée”, a-t-il déclaré. “Elle a été prise en charge par les sauveteurs et deux chiens mais nous n’avons pas réussi à la ranimer”.

Le coroner de Chamonix a ouvert une enquête sur la mort de la femme et ordonné une autopsie.

Le colonel Host a déclaré que les décès sur le massif du Mont Blanc ne sont pas rares, avec environ 80 personnes perdant la vie chaque année.

Le parquet local a indiqué que la femme et son compagnon étaient accompagnés d’un guide de haute montagne et remontaient le col du Tour Noir lorsque l’avalanche s’est produite.

Le bureau a confirmé qu’il y avait un risque d’avalanche de trois – sur une échelle de cinq – en place samedi.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous apportons une assistance à la famille d’une femme britannique décédée en France.”

Culminant à 4 810 m, le Mont Blanc est la plus haute montagne d’Europe occidentale et attire chaque année environ 20 000 skieurs et randonneurs.