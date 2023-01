Une Britannique meurt après une avalanche dans les Alpes françaises

Une Britannique est décédée après avoir été prise dans une avalanche alors qu’elle faisait une randonnée avec deux autres personnes sur le massif du Mont Blanc dans les Alpes françaises, ont annoncé les services de secours.

L’accident s’est produit samedi sur le glacier d’Argentière, l’un des plus grands glaciers du massif du Mont Blanc.

Le Mont Blanc, la plus haute montagne d’Europe occidentale à 4 800 mètres (près de 16 000 pieds), attire chaque année 20 000 randonneurs et skieurs.

La femme de 45 ans et son compagnon faisaient une randonnée avec un guide de montagne lorsqu’une avalanche l’a ensevelie vers 17h30 samedi. d’après Le Figaro.

Malgré l’intervention des secours, elle est “malheureusement décédée”, a indiqué le peloton de police de haute montagne (PGHM) de Chamonix.

La police a ordonné une enquête sur l’accident et une autopsie. Les deux autres randonneurs sont indemnes, ont indiqué les autorités.

La popularité du Mont Blanc pose un défi sécuritaire et environnemental croissant, ont averti les responsables locaux. Les températures plus chaudes de ces dernières années ont fait fondre le pergélisol, augmentant le risque de chutes de pierres sur les itinéraires les plus populaires.

En août, les autorités ont fermé deux abris de montagne populaires utilisés par les alpinistes du Mont Blanc en raison de chutes de pierres potentiellement mortelles liées à la sécheresse.

On pense également que la fonte des neiges contribue à déclencher des avalanches.