Une Britannique frappe un crocodile au visage pour sauver la vie d’une sœur jumelle dans la lagune de Mexico

Une Britannique de 28 ans a frappé un crocodile au visage pour sauver sa sœur jumelle alors qu’elle nageait dans la lagune de Manialtepec au Mexique dimanche. Les sœurs jumelles Georgia et Melissa Laurie nageaient dans le lagon, à 16 km de la célèbre station de surf de Puerto Escondido, lorsque Melissa a disparu sous l’eau. Après avoir trouvé Melissa, Georgia a essayé de la traîner en lieu sûr, mais le crocodile les a de nouveau attaqués et c’est à ce moment que Georgia l’a frappé.

« Georgia l’a trouvée insensible et a commencé à la ramener à la sécurité d’un bateau. Elle l’a traînée en arrière alors que le crocodile revenait sans cesse – alors elle a juste commencé à le frapper. Elle avait entendu dire qu’avec certains animaux, c’est ce qu’il faut faire », a déclaré leur sœur Hanna à Radio 1 Newsbeat.

Alors que les nageurs étaient avertis que le lagon était infesté de crocodiles, la mère des sœurs a déclaré que leur guide leur avait assuré qu’il était sécuritaire de nager.

Selon BBC, les deux sœurs sont actuellement hospitalisées, Melissa étant dans un coma artificiel. Les médecins s’inquiètent de l’eau dans laquelle les sœurs nageaient et de tout ce qui aurait pu être transmis par la bouche du crocodile.

Leur mère a dit Indépendant, « Melissa est vivante, mais nous ne savons pas si ses blessures mettent sa vie en danger ou non. Elle a de l’eau dans les poumons et elle crache du sang. Nous ne savons donc pas si elle a un poumon perforé ou non. »

Selon Hanna, Georgia est une plongeuse expérimentée, mais elle a eu peur lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec le crocodile. Elle a dit : « Dieu merci, elle a suivi cette formation. Elle a dit que son adrénaline était montée en puissance et qu’elle savait quoi faire. Georgia reçoit des mises à jour sporadiques des médecins lorsqu’ils viennent la voir, au sujet de l’état de Melissa. Il est difficile. J’aurais une sœur de moins si je n’avais pas une autre sœur aussi excellente. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici