Une Britannique de 93 ans termine son cinquième défi de marche dans les ailes pour une œuvre caritative

En tant que nonagénaire, il est devenu difficile pour Betty Bromage de conserver son agilité. Mais sa passion ne l’a pas laissé faire. À quelques années seulement d’atteindre un siècle, la femme de 93 ans s’est attachée à un avion et a fait une cascade défiant la mort pour la cinquième fois. Pour les non-initiés, la marche sur les ailes est une cascade de spectacle aérien où les gens marchent sur les ailes d’un avion alors qu’il plane haut dans le ciel.

“La marche sur les ailes n’est pas quelque chose à laquelle j’avais vraiment pensé, mais je voulais collecter des fonds pour des œuvres caritatives, alors j’ai commencé à examiner les choses que je pouvais faire”, a déclaré Betty à Independent. Betty a fait la une des journaux quand, à l’âge de 87 ans, elle a marché sur les ailes pour la première fois.

Avec de l’arthrite au cou et un stimulateur cardiaque attaché à son corps, elle a relevé le défi avec succès. Un résident de Cheltenham, Gloucestershire, Betty, depuis lors, a recueilli plus de 23 000 £, soit environ Rs 22 lakh. Pour son dernier défi, elle a collecté des fonds pour Sue Ryder Leckhampton Court Hospice.

Voici la vidéo :

Parlant de l’inspiration qui l’a amenée à relever ces défis à couper le souffle, elle a déclaré: «À mon âge, je ne peux pas courir, alors j’ai cherché d’autres idées et je me suis inspirée de la publicité de marche sur les ailes de Crunchie. J’ai pensé “Je pense que je pourrais faire ça” et c’est ce qui m’a lancé.

Dans une vidéo partagée par BBC Gloucestershire, Betty est vue attachée à un avion et faisant des boucles complètes à 360 degrés. Parlant du vol, Brian Corns, le pilote de l’avion, a déclaré : « J’étais absolument pétrifié, pour être honnête avec vous ! 93 ans et je ne sais pas qui a eu le plus peur, elle ou moi”, a-t-il ajouté.

Les cors ont révélé qu’ils avaient tiré trois G et demi et parcouru 130 miles par heure (~ 210 km/h), mais Betty n’a pas dissuadé. “Elle me donnait le coup de pouce alors oui, nous avons continué”, a déclaré Corns. Betty, lors de l’atterrissage, est entendue dire: “si vous ne l’avez pas essayé, vous devriez le faire.”

