Une femme britannique risque deux ans de prison à Dubaï après que son colocataire ukrainien l’ait signalée à la police pour avoir dit « f *** you » dans une rangée de WhatsApp.

La femme de 31 ans, responsable des ressources humaines du Gloucestershire, a fait ce commentaire en octobre au milieu d’une dispute sur qui utilisait la table à manger pour le travail pendant le verrouillage.

La femme vivait auparavant sans problème à Dubaï depuis 2018.

Elle avait décidé de rentrer définitivement chez elle pour être proche de sa famille et commencer un nouvel emploi.

Cependant, elle a été empêchée de quitter Dubaï et a transporté samedi un vol de retour vers le Royaume-Uni.

La Britannique avait déjà réexpédié ses affaires chez elle et s’assurait un siège sur l’un des vols limités lorsqu’elle a été écartée par les autorités aéroportuaires.

On lui a alors dit qu’elle ne pouvait pas partir et qu’il y avait une affaire de police contre elle.

Après avoir été traînée entre les postes de police, elle a découvert que son colocataire avait déposé une plainte contre elle à cause de la dispute, affirmant qu’elle s’était sentie offensée.

Elle risque maintenant la prison ou une lourde amende parce que le colocataire refuse de retirer sa plainte.

La femme a déclaré au Sun: « Je ne peux pas croire ce que ma colocataire a fait – elle a été si méchante.

« Je l’ai suppliée de retirer sa plainte, mais elle a dit: » Il s’agit d’une affaire pénale « . »

S’adressant aujourd’hui à Détenu à Dubaï, elle a ajouté: « Je n’aurais jamais pensé qu’un Européen profite des lois strictes des EAU.

«Nous partagions un appartement et nous étions tous décontractés les uns avec les autres.

« Je n’ai jamais eu de problèmes de ma vie et je suis choqué d’avoir été criminalisé à cause d’un échange privé WhatsApp avec quelqu’un avec qui j’ai vécu.

« Ce qui est pire, les messages datent d’il y a des mois et ce n’est que maintenant, lorsque j’ai expédié toutes mes affaires, réservé un vol et que mon visa est sur le point d’expirer, je découvre même cette affaire.

« J’ai essayé de la supplier d’abandonner l’affaire, mais elle ne semble pas se soucier de l’impact que cela a. »

Radha Stirling, PDG de Détenu à Dubaï et Due Process International, qui représente la femme, a mis en garde les visiteurs des Émirats dans un communiqué publié aujourd’hui.

Elle a déclaré: « Nous assistons une femme britannique qui a été détenue à Dubaï pour un message privé WhatsApp qui comprenait un seul juron prononcé dans le feu d’un conflit domestique stressant et provoqué par le verrouillage.

« Les lois excessives sur la cybercriminalité des EAU sont responsables de nombreuses arrestations de ressortissants étrangers.

« Les visiteurs des EAU peuvent être arrêtés, détenus et poursuivis pour un juron, une déclaration offensante ou un commentaire désobligeant dit dans le feu de l’action, et les lois sur la cybercriminalité des EAU sont extraterritoriales, ce qui signifie que la déclaration aurait pu être faite de l’extérieur de les EAU.

« L’absurdité de ces lois permet aux maris et aux femmes, aux collègues, aux amis, aux écoliers, aux individus vindicatifs et méchants et aux provocateurs de détenir des cartes de prison sur les personnes avec lesquelles ils interagissent, et ils n’ont même pas besoin de les connaître.

« De parfaits inconnus peuvent signaler aux autorités les commentaires qu’ils jugent offensants sur les réseaux sociaux et, en vertu des lois, ils seront poursuivis, condamnés à une amende et même emprisonnés. »

« Les procédures judiciaires à Dubaï sont longues et une affaire frivole comme celle-ci peut prendre des mois à passer par le système local, causant des souffrances sans fin.

« Avec l’hébergement à l’hôtel, les frais juridiques et les amendes pour excédent de visa, une allégation absurde peut rapidement dégénérer en dizaines de milliers de livres sterling, en perte d’emploi et, dans le pire des cas, en une peine de prison.

«Le bilan humain est souvent inimaginable, surtout lorsque les membres de la famille sont séparés.