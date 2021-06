Une Britannique de 28 ans sauvée des mâchoires d’un crocodile de 10 pieds par un jumeau s’exprime pour la première fois en disant « Je suis reconnaissante d’être sortie vivante »

Une routarde britannique arrachée des mâchoires d’un crocodile alors qu’elle nageait avec son jumeau au Mexique a pris la parole pour la première fois.

Melissa Laurie, 28 ans, s’est réveillée du coma et a félicité sa courageuse sœur, Georgia, de l’avoir sauvée, ajoutant: « Je suis extrêmement reconnaissante d’en être sortie vivante. »

La Géorgie photographiée avec une main droite bandée après avoir survécu à l’attaque de crocodiles au Mexique Crédit : AKM-GSI Média

Melissa et Georgia avaient voyagé au Mexique. Melissa reste à l’hôpital

L’adrénaline de la Géorgie a fait son apparition lors de l’attaque Crédit : Alamy

Melissa avait été placée dans un coma artificiel après avoir subi des blessures mortelles au ventre et aux jambes, qui se sont infectées et ont entraîné une septicémie.

Georgia a été saluée comme une « super-dur à cuire » après avoir sauvé sa sœur jumelle identique des mâchoires d’un crocodile en lui donnant trois coups de poing au visage après que la bête ait jeté sa sœur « comme une poupée de chiffon ».

Et aujourd’hui, Melissa a déclaré au MailOnline, alors qu’elle se rétablissait dans la station de surf de Puerto Escondido, qu’elle était «reconnaissante» d’être en vie grâce à l’héroïsme de sa sœur.

Elle a ajouté: « Je suis extrêmement reconnaissante d’en être sortie vivante.

« Et que j’ai eu Georgia qui s’est battue à mes côtés. Donc j’en suis très heureux. »

La mère inquiète des jumeaux, Sue Laurie, a déclaré que Georgia avait envoyé une photo d' »elle dans un lit d’hôpital en soins intensifs et nous avons vu Melissa pour la première fois.

« Elle a l’air un peu mieux. »

Melissa Laurie, à gauche, a été tirée de l’eau par sa sœur jumelle Georgia après une attaque de crocodile au Mexique

La bonne nouvelle arrive alors que des photos montrent la brave Géorgie marchant devant un hôpital d’Oaxaca, au Mexique, quelques jours après qu’elle et Melissa ont été attaquées.

La routarde britannique, qui a sauvé de façon spectaculaire sa sœur jumelle des mâchoires d’un crocodile de 10 pieds, a été vue pour la première fois avec une main bandée.

Dans une récente mise à jour sur l’état de Georgia, la page de collecte de fonds en ligne de la famille a déclaré qu’elle « est sortie de l’hôpital et reste à proximité pour continuer les changements de pansements et le traitement, etc.

« Elle nous a dit qu’elle était allée voir Melissa avant de partir et que c’était vraiment dur.

« Mel est très meurtrie, a deux yeux noirs et des coupures profondes au visage, au torse et à la jambe là où le crocodile l’a mordue et griffée.

« Il n’y a actuellement aucun changement dans les informations sur l’état de Melissa qui reste « délicat », mais nous pensons stable.

« Nous attendons de voir comment elle réagit et récupère dans les prochains jours. »

L’hôpital d’Oaxaca, au Mexique

Les jumeaux avaient visité le lagon de Manialtepec, près de la destination de surf et de plage de Puerto Escondido, dans l’État d’Oaxaca, sur la côte sud du Pacifique du Mexique.

Ils avaient fait du bénévolat et voyagé au Mexique.

La lagune est connue pour ses peuplements de mangroves et pour ses eaux saumâtres qui deviennent bioluminescentes à certaines périodes de l’année.

Les deux Britanniques étaient en train de nager lorsque Melissa a été attaquée par un crocodile, sa courageuse sœur étant également blessée en essayant de la sauver.

« Ce devait être un animal plus petit, car s’il avait été un gros, il n’aurait pas refait surface », a déclaré Saïd Silva, chef du bureau local de la protection civile.

Melissa a remercié sa courageuse sœur, Georgia, ci-dessus Crédit : AKM-GSI Média

Melissa, à gauche, a été traînée sous l’eau alors qu’elle nageait dans un lagon la nuit

Hana Laurie, la sœur aînée des jumelles, a déclaré que les deux nageaient lorsque le crocodile a attrapé Melissa et l’a traînée en dessous.

Elle a déclaré que Georgia « avait commencé à frapper » l’animal pour sauver sa sœur et l’avait repoussé alors qu’il attaquait à nouveau.

« La Géorgie a frappé le crocodile à plusieurs reprises alors qu’il revenait trois fois pour attaquer, tandis que leurs amis sont allés chercher de l’aide », a-t-elle écrit dans un article sur Facebook.

Bien que Georgia soit sortie de l’hôpital, Melissa reste dans un état critique car ses morsures se sont infectées.

Elle a également développé une septicémie.

Hana Laurie a écrit que le guide qui les a emmenés dans le lagon semblait ne pas avoir de licence et opérer illégalement.

Elle a déclaré sur une page GoFundMe – qui a levé près de 44 000 £ – qu’il « est prévu que notre père (Sean) voyage avec British Airways au Mexique dans les prochains jours.

« Nous avons été liés à un fantastique Dr Esteban Bolanos qui a donné de son temps pour nous aider à communiquer avec l’hôpital/l’équipe de Melissa. »

Quelques jours plus tôt, Hana avait expliqué que les jumelles avaient pris une pause « de leurs ambitions de faire de la plongée sous-marine et de travailler avec des animaux… lorsqu’un crocodile a attaqué et mordu vicieusement et secoué Melissa.

« Nous avons tellement de chance que Georgia soit là et qu’elle ait eu une réaction immédiate grâce à sa formation en sauvetage aquatique pour combattre le crocodile et traîner Mel en sécurité.

« La Géorgie a frappé le crocodile à plusieurs reprises alors qu’il revenait trois fois pour attaquer, tandis que leurs amis allaient chercher de l’aide.

« Ce qui est clair, c’est que l’état de Mel est ‘délicat’, ayant subi une fracture ouverte du poignet, des lacérations d’organes/hémorragies internes et de l’eau sur ses poumons.

« Les médecins craignent beaucoup qu’elle contracte une infection et les ont mis tous les deux sous antibiotiques par voie intraveineuse.

« Melissa a été placée dans un coma artificiel et reste dans cet état pendant que les médecins tentent de drainer le liquide et de lui permettre de respirer par elle-même.

« Ma famille est submergée par la fierté que Georgia ait réussi à prendre l’action courageuse qu’elle a faite. »

La lagune de Manialtepec est connue pour ses eaux bioluminescentes rougeoyantes

Les parents des jumeaux, Sean et Sue, envisagent de s’envoler pour le Mexique pour les ramener à la maison Crédit : Facebook

La lagune de Manialtepec est populaire auprès des touristes Crédit : Getty

Les jumeaux sont des routards nés dans le Berkshire qui parcouraient le monde ensemble depuis mars 2021.

Ils prévoyaient de rentrer chez eux en novembre 2021.

Le 11 juin 2021, la jumelle de Melissa a révélé qu’elle s’était maintenant réveillée du coma et était en convalescence.

Georgia a déclaré à Radio 1 Newsbeat dans une note vocale WhatsApp: « Elle va vraiment beaucoup mieux. Elle va vraiment bien. »

Le Britannique a ajouté que les tubes insérés pour aider son jumeau à respirer avaient récemment été retirés.

Georgia a ajouté: « Elle respire très bien toute seule.

« Elle ne peut pas parler à cause de la douleur du tube mais elle peut entendre. »

Des habitants horrifiés ont déclaré que les jumeaux avaient été retrouvés couverts de sang et mordus à l’os après avoir été sauvages par le prédateur.

Un guide local, Gerardo Escamilla Perez, connu sous le nom de « Lalo », a expliqué comment il avait pu aider les jumeaux à l’aide d’une rame avant qu’une ambulance ne les transfère à l’hôpital.

Il a également affirmé qu’ils avaient en fait nagé près d’une mangrove dans la rivière et NON dans le lagon voisin de Manialtepec, qui est un paradis pour les touristes nageurs.

Pendant ce temps, le guide touristique – qui a disparu à la suite de l’incident – ​​serait un ressortissant allemand sans affiliation avec l’autorité locale du tourisme.

Les jumeaux étaient en tournée dans la lagune de Manialtepec au Mexique Crédit : Entreprise

Melissa avait fait le tour du monde avec sa sœur jumelle

Melissa et la famille de Georgia s’inquiètent pour les frères et sœurs Crédit : Entreprise