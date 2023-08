Une Britannique de 27 ans, tuée après s’être cogné la tête dans un accident de vélo d’horreur pendant des vacances en Italie, était un scientifique de Covid-19

Une femme BRIT décédée dans un horrible accident de vélo en Italie était une scientifique de Covid-19.

Susannah Boddie, 27 ans, s’est cognée la tête sur une partie « particulièrement imperméable » de la piste cyclable longeant le lac de Garde.

Susannah Boddie, 27 ans, est décédée dans un horrible accident de vélo lors de vacances en Italie Crédit : Facebook

Il a été révélé qu’elle était scientifique principale de la santé au 10 Downing Street pendant la pandémie Crédit : Facebook

Elle et son mari avaient fait du vélo sur la route pittoresque le long du lac de Garde Crédit : Getty

Elle et son mari venaient de faire une tournée des Dolomites ensemble et étaient sur le point de terminer leurs vacances lorsque la tragédie a frappé, selon Il Giorno.

La femme était une scientifique principale des données sur la santé au 10 Downing Street et son rôle consistait à offrir des conseils cruciaux au gouvernement lors de sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Susannah a subi des blessures mortelles après avoir été éjectée de son vélo alors qu’elle descendait une pente raide.

Elle portait un casque mais la chute a été qualifiée de « très violente ».

Le couple était arrivé la semaine dernière et devait rentrer au Royaume-Uni samedi depuis Vérone.

Le mari de Susannah a appelé les ambulanciers qui se sont précipités sur les lieux, mais malgré les tentatives de la réanimer, ils n’ont pas pu sauver la femme.

Le mari de la femme a été hospitalisé pour choc après qu’il soit apparu que sa femme était décédée.

Suite au tragique accident, sa famille a déclaré : « Susannah a pleinement vécu sa vie et a accompli tant de choses dans sa courte vie. Elle s’est entassée plus dans sa vie que vous ne l’auriez cru possible ».

Ils ont poursuivi en disant qu’elle était « la personne la plus belle et la plus gentille qui a toujours inspiré et pris soin des autres ».

Elle laissera le plus grand trou dans notre famille et celle de Rob, son partenaire bien-aimé », ont-ils ajouté.

« Elle était la fille, la sœur, la petite-fille et l’amie les plus merveilleuses que vous puissiez souhaiter et sa mémoire continuera de nous inspirer dans tout ce que nous faisons. »

Une porte-parole de Downing Street a déclaré: « Susannah était une scientifique incroyable, une sportive inspirante, une collègue aimée et admirée et une amie de ceux du n ° 10 et de bien d’autres au sein de la fonction publique.

« Nos pensées vont à sa famille en ces moments difficiles. »

Un porte-parole de la police a déclaré à MailOnline : « Les circonstances font toujours l’objet d’une enquête et les agents préparent un rapport ».

Ils ont également déclaré qu’ils étaient actuellement en train de communiquer la nouvelle de la tragédie aux autorités britanniques afin que les proches puissent être informés.