Une Britannique de 11 ans tuée par balle dans un jardin familial français

PARIS –

Une fillette britannique de 11 ans a été abattue samedi à Saint-Herbot, un hameau de Bretagne, dans l’ouest de la France, selon le procureur local.

Les parents de la jeune fille ont été grièvement blessés lors de l’attaque à l’arme à feu. Sa sœur de 8 ans s’est échappée et a été retrouvée « indemne mais en état de choc », a déclaré dimanche la procureure de Quimper, Carine Halley, dans un communiqué.

La famille se trouvait dans leur jardin lorsque leur voisin néerlandais de 71 ans est apparu avec une arme à feu et a commencé à tirer plusieurs fois dans leur direction avant de s’enfermer dans sa maison avec sa femme, selon les autorités.

La police est intervenue à 22 heures, heure locale. La fillette de 11 ans a été retrouvée morte et son père a subi une blessure à la tête mettant sa vie en danger, tandis que sa mère a également été blessée mais n’est pas dans un état critique, a déclaré Halley.

Une heure plus tard, le Néerlandais et sa femme se sont rendus et ont été arrêtés.

« Nous pensions qu’ils jouaient avec des pétards », a déclaré Yannick, un voisin qui a entendu les coups de feu, à BFMTV, affilié à CNN.

« La plus jeune fille est venue en courant vers les voisins en criant : ‘Ma sœur est morte, ma sœur est morte' », raconte Yannick.

Halley a déclaré dimanche que « les motifs de la tragédie ne sont pas encore connus ». Mais, selon l’enquête initiale, « il semble qu’il y ait eu un différend entre les deux voisins depuis plusieurs années à propos d’un terrain jouxtant les deux propriétés ».

Le parquet de Quimper a ouvert une enquête pour homicide volontaire sur mineur et tentative de meurtre.

Marguerite Bleuzen, la maire de Plonévez-du-Faou, commune limitrophe de Saint-Herbot, a déclaré dimanche à BFMTV avoir été mise au courant d’un différend entre voisins il y a plusieurs années.

« Je suis intervenu auprès de mes adjoints lorsque nous avons été élus. Il y avait un problème avec le terrain, des plaintes de bruit », a déclaré Bleuzen.

« Je suis abasourdi », a ajouté le maire.