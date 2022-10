Une Britannique avec une affection cutanée inexpliquée la fait ressembler à une contusion

Il existe d’innombrables conditions médicales inexpliquées pour lesquelles les organisations de santé du monde entier tentent toujours de trouver un remède. Une femme britannique a été mise à l’honneur en raison de son état de peau inexpliqué apparu pour la première fois en 2015.

Nancy Morel, 19 ans, a remarqué que quelque chose n’allait pas avec sa peau pour la première fois en 2015 alors qu’elle faisait du shopping avec sa mère Jackie, 50 ans. Selon le Metro, au Royaume-Uni, elle avait les lèvres enflées qui semblaient avoir été piquées par un insecte . Lorsqu’elle est arrivée au service des urgences de l’hôpital universitaire de Milton Keynes, dans le Buckinghamshire, les médecins ont soupçonné qu’il s’agissait d’une sorte de réaction allergique à l’ibuprofène.

Elle a ensuite été transférée à l’hôpital Addenbrooke de Cambridge. Cependant, les médecins n’ont pas été en mesure d’identifier son problème et le diagnostic de ses symptômes rares est resté inexpliqué. Elle était également soupçonnée d’avoir une vascularite urticarienne – une maladie rare où les vaisseaux sanguins gonflent.

Nancy, qui est actuellement créatrice de contenu à Milton Keynes, a partagé la nouvelle de son état : “Toute ma peau s’embrase dans ce qui ressemble à des éruptions cutanées et des ecchymoses. J’ai constamment l’impression que des centaines d’aiguilles entrent et sortent – ​​c’est très douloureux.

Après d’innombrables tests, son état de peau n’a pas été diagnostiqué et elle a essayé d’innombrables traitements, des onguents aux crèmes en passant par d’autres médicaments. Mais au lieu de s’améliorer, tous ont agi contre elle et elle a commencé à se sentir malade et fatiguée et son comportement a été affecté négativement. Elle a même dû prendre des jours de congé scolaire.

Elle est heureuse de ne pas avoir été maltraitée à son école en raison de son état et apprécie ses pairs de ne pas avoir « un mauvais mot à dire » sur son état. Elle a ajouté: «Ils ont grandi en apprenant ma condition avec moi.

Actuellement, Nancy ne peut utiliser que du paracétamol pour soulager ses douleurs lors des poussées.

