Diplômé en droit BRITANNIQUE abattu au Pakistan a peut-être été assassiné par un tueur à gages engagé par deux « enfants riches d’Instagram » qui l’ont harcelée pour sexe, a déclaré la police.

Mayra Zulfiqar, 26 ans, a été retrouvée morte gisant dans une mare de sang dans son appartement il y a une semaine après avoir reçu une balle dans le cou et l’épaule.

Mayra Zulfiqar, 26 ans, a dénoncé le couple à la police quelques jours à peine avant son meurtre Crédit: Linkedin

Zahir Jadoon, 26 ans, aurait orchestré le prétendu meurtre par contrat avec son copain après que Mayra ait résisté à leurs avances Crédit: Facebook

Les flics croient maintenant que les riches suspects Saad Butt, 28 ans, et Zahir Jadoon, 26 ans, auraient recruté un tueur à gages pour exécuter Mayra après qu’elle ait résisté à leurs avances.

Après le lancement d’une chasse à l’homme dans tout le pays, Butt s’est rendu aux autorités vendredi, tandis que le sort de Jadoon reste inconnu.

« C’est un meurtre de sang-froid, mais aucun des accusés n’était présent sur les lieux du crime », a déclaré une source policière au Times.

« Jadoon était à Islamabad et Saad était à la maison [in Lahore], confirmé par CCTV. La police enquête pour savoir si l’accusé a embauché un tueur. «

On pense que le couple a attiré Mayra dans la scène de fête appréciée par la jeune élite de Lahore, après qu’elle se soit rendue au Pakistan pour un mariage deux mois plus tôt avant de décider de rester.

Mayra a déclaré aux flics que Saad Butt, 28 ans, avait tenté de la violer Crédit: Jam Press

L’homme de 26 ans est resté au Pakistan après avoir visité le pays pour un mariage

Mayra a accusé Jadoon de l’avoir kidnappée sous la menace d’une arme et d’avoir menacé de la tuer Crédit: Facebook

Entourés des enfants de politiciens, de magnats des affaires et de généraux de l’armée, où les armes, la drogue et la violence envers les femmes sont monnaie courante – les hommes «psychotiques» se révolteraient sous la protection de la richesse et du pouvoir de leur famille.

Quelques jours à peine avant d’être tuée, Mayra a déclaré à la police que Jadoon – avec qui elle aurait eu une relation – l’aurait enlevée sous la menace d’une arme et menacé de la tuer.

Les publications sur les réseaux sociaux du suspect de 26 ans le montrent fièrement posant avec des pistolets et des fusils d’assaut.

Il a également fréquemment discuté du sujet de la vengeance dans une série de messages – sous-titrant de manière cryptique une photo de mai de l’année dernière, «La vengeance est un plat qu’il vaut mieux servir froid».

Une source a déclaré à la publication que Jadoon aurait menacé l’un de ses amis de la même manière après l’avoir rejeté.

Mayra a été retrouvée morte dans son appartement par une femme de ménage Crédit: Universal News & Sport

La famille désemparée de Mayra pense qu’elle a été tuée après avoir rejeté les propositions de mariage des hommes Crédit: Facebook

Les flics pensent que le couple a embauché un tueur car ils ont tous les deux des alibis pris en charge par CCTV Crédit: Universal News & Sport

«Il a commencé à poursuivre mon amie pour une relation amoureuse, mais elle l’a rejeté. Il a fait pression sur elle et l’a menacée, mais son père est aussi un politicien, alors elle est partie indemne», a-t-elle expliqué.

« Tout son groupe est psychotique, fou. Armes à feu, drogues, alcool – ils font tout et personne ne les arrête parce qu’ils sont riches et connectés. »

Mayra avait également accusé Butt, l’ami et rival de Jadoon, d’avoir tenté de la violer, a-t-on rapporté.

Les autorités ont été critiquées pour avoir ignoré la diplômée de Feltham, dans l’ouest de Londres, parce que sa famille n’était « pas assez influente pour être prise au sérieux », a déclaré au Times une amie, qui ne voulait pas être nommée.

Les proches de Mayra ont accusé les hommes d’avoir orchestré son meurtre après qu’elle ait rejeté leurs propositions en mariage – mais ne croyez pas qu’ils ont appuyé sur la gâchette.

Elle était déjà fiancée à un homme d’Islamabad, qu’elle avait rencontré peu après son arrivée au Pakistan.

Jadoon posant fièrement avec un pistolet sur une photo téléchargée sur ses réseaux sociaux Crédit: Facebook

La victime photographiée avec son père lors de sa remise de diplôme Crédit: Jam Press

Butt s’est livré aux autorités après le lancement d’une chasse à l’homme dans tout le pays Crédit: Jam Press

Selon des documents légaux déposés par l’oncle de Mayra, elle s’était plainte d’avoir été harcelée par deux hommes et de leurs avances non désirées.

Une autre source a décrit les hommes comme des «animaux», qui se battraient pour gagner l’affection de la jeune femme de 26 ans.

Des amis ont rejeté les informations selon lesquelles Butt avait attaqué Mayra après avoir refusé sa demande en mariage – ce qu’il a également nié.

« Ils n’ont pas proposé, ils la voulaient juste [sexually]. Ils se disputaient pour elle et le cercle l’a déjà fait », a déclaré la femme.

Dans un autre incident, elle a affirmé qu’un homme avait déjà ouvert le feu sur une maison de rivaux amoureux après avoir commencé à sortir avec son ex-petite amie.

Ceux qui sont au courant du style de vie anarchique mené par les enfants riches de Lahore craignent que le meurtre de Mayra soit passé sous silence dans une société dominée par les hommes où la violence contre les femmes – y compris les «crimes d’honneur» – est rarement punie.

« C’est la norme », a déclaré un ami à la publication. « [There are] cas après cas de ce sh * t. Même s’il est [Jadoon] arrêté, il ira à la prison VIP ou paiera un règlement avec la famille qui subira des pressions pour l’accepter. «

Ni Jadoon ni Butt ne peuvent être inculpés avant le 22 mai en raison d’une ordonnance de mise en liberté sous caution en vigueur.

Les agents ont confirmé que les deux hommes faisaient l’objet d’une enquête pour meurtre.

On pense que Butt et Jadoon se sont battus pour gagner l’affection de Mayra, bien qu’elle soit déjà fiancée à un autre homme Crédits: Tahir Ibn Manzoor