Une Britannique arrêtée pour avoir fait passer en contrebande «dix kilos de cocaïne» dans des bouteilles et des sacs à travers l’aéroport

Une BRITANNIQUE a été arrêtée après avoir tenté de faire passer dix kilos de cocaïne par l’aéroport.

La femme aurait fourré la drogue dans des paquets et des bouteilles cachés dans une valise à double fond alors qu’elle tentait d’entrer à Cancun, au Mexique.

La femme a été arrêtée avec dix kilos de drogue à Cancun (stock image) Crédit : AFP ou concédants de licence

Selon des informations locales, elle est arrivée dans le pays en provenance d’Amsterdam, aux Pays-Bas, lorsqu’elle a été arrêtée par le personnel de sécurité au terminal 2 de l’aéroport de Cancun.

Les autorités ont remarqué les bouteilles et neuf emballages à travers la machine à rayons X et ont effectué une inspection plus approfondie avec l’aide d’un chien renifleur de la Garde nationale.