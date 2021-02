Une femme britannique a été détenue et emprisonnée pendant deux ans à Dubaï pour avoir envoyé « F *** You » à son colocataire ukrainien via un chat privé Whatsapp pendant le verrouillage. L’argument était de savoir qui utiliserait la table à manger tout en travaillant à domicile en octobre lors du verrouillage de l’année dernière.

La femme de 31 ans, une responsable des ressources humaines du Gloucestershire, qui vit à Dubaï depuis 2018, retournait définitivement au Royaume-Uni la semaine dernière et prévoyait de rejoindre son partenaire et de commencer un nouvel emploi chez elle. Cependant, elle n’a pas été autorisée à prendre son vol et a été écartée par les autorités aéroportuaires qui l’ont informée qu’elle ne pouvait pas quitter le pays en raison d’une affaire policière contre elle. La femme risque maintenant jusqu’à deux ans de prison ou devrait payer des milliers de livres d’amende. Elle a déjà expédié ses effets personnels au Royaume-Uni et emportait l’un des vols limités chez elle lorsqu’elle a été appréhendée par les autorités aéroportuaires.

Le soleil rapporte que la femme n’a pas d’argent et nulle part où vivre pendant qu’elle est sous caution en attendant son procès. Elle séjourne actuellement avec un ami et attend sa date d’audience, qui peut prendre des mois. Son visa expire également dans huit jours.

Après plusieurs voyages dans les commissariats de police, elle a découvert que sa colocataire avait déposé une plainte contre elle à la suite de la vive dispute déclarant qu’elle se sentait offensée. La colocataire a refusé d’abandonner l’affaire même après que la femme britannique l’ait suppliée de le faire.Selon le rapport, la femme a déclaré que c’était un choc pour elle qu’elle ait été criminalisée pour un échange privé.

Courrier quotidien rapporte que Radha Stirling, PDG de Détenu à Dubaï et Due Process International, représente maintenant la femme et a averti les autres visiteurs que les lois excessives sur la cybercriminalité des EAU étaient responsables de nombreuses arrestations de ressortissants étrangers.

Dans sa déclaration, Stirling a déclaré que les visiteurs des Émirats arabes unis pouvaient être arrêtés, détenus et poursuivis pour un juron, une déclaration offensante ou un commentaire désobligeant dans le feu de l’action.