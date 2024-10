Une brève histoire fascinante de l’instantané Kodak

Voix a publié l’une de ses vidéos typiquement astucieuses montrant comment Kodak a inventé le terme «instantané».

Les amateurs de photographie connaîtront probablement bien l’histoire de la société Eastman Kodak, une société photographique fondée dans les années 1800 et toujours en activité aujourd’hui. Cependant, le Voix la vidéo publiée le 20 septembre vaut toujours le détour.

La vidéo y explique comment la photographie était au départ un processus scientifique complexe réalisé exclusivement par des techniciens de studio. C’était jusqu’au Kodak n°1.

« Il s’agissait d’une caméra portable préchargée avec une invention relativement nouvelle et légère : le film en rouleau », explique le producteur vidéo principal Coleman Lowndes.

Le Kodak No.1 était capable de prendre 100 petites photos circulaires. Une fois le rouleau de film terminé, le client a envoyé l’appareil photo à Kodak pour développement et a attendu que l’appareil revienne par la poste avec un nouveau rouleau installé et avec ses photographies du dernier.

Même si ces instantanés n’étaient pas d’aussi bonne qualité que ceux des photographes de studio, c’était la première fois que des profanes pouvaient produire des photos conduisant au célèbre slogan : « Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste ».

« Le caractère décontracté de ces photos, rendu possible par la rapidité avec laquelle le Kodak No.1 pouvait prendre des photos, montrait des sourires naturels et des gens à l’aise », explique Lowndes. « En comparaison avec les portraits réalisés jusqu’à présent dans des studios professionnels, qui avaient souvent des temps d’exposition plus longs et un cadre plus formel. »

Selon Voixun Kodak n°1 coûtait 25 dollars dans les années 1890, ce qui équivaut à plus de 800 dollars aujourd’hui, ce qui le met hors de portée de la plupart des gens. Mais cela a changé lorsque Kodak a sorti le suivi : le Kodak Brownie.

Le Brownie, sorti vers 1900, ne coûtait que 1 $ (l’équivalent de 38 $ aujourd’hui). Contrairement au Kodak No.1, le photographe devait charger sa propre cartouche de film (qui coûtait 15 cents pièce), chaque cartouche contenant six expositions. Le Brownie a décollé et à la fin de 1905, il avait vendu plus de 1,2 million d’appareils photo.

La vidéo se termine en documentant la disparition de Kodak, qui a abouti à son dépôt de bilan en 2012, dans un marché des appareils photo entièrement devenu numérique. Mais tel un phénix, Kodak a repris son essor alors que la photographie analogique a commencé à réapparaître comme une passion dans les années 2020.