Une brève histoire du scalping des billets de concert – National

Il y a peu de choses plus frustrantes pour un fan de musique que d’être exclu d’un concert à guichets fermés pour voir des billets en vente à des prix gonflés sur le marché secondaire. Et comment ces gars qui vendent des billets dans la rue à l’extérieur de la salle obtiennent-ils leur inventaire ?

Les scalpers (“vendeurs de billets” pour les Britanniques et “arbitragistes à effet de levier” pour les capitalistes ardents) sont aussi vieux que les événements en direct eux-mêmes. Lorsque les Grecs ont ouvert le tout premier amphithéâtre en plein air en 325 avant notre ère – il a été construit sur la colline de l’Acropole et pouvait accueillir jusqu’à 17 000 personnes dans ses 55 rangées semi-circulaires – il y avait sans aucun doute un mec en robe devant les portes criant « Qui a des sièges ? La même chose se serait produite au premier théâtre romain de Pompéi en 80 avant notre ère. Et je parierais sur la même chose qui se passe à l’extérieur du Shakespeare’s Globe Theatre pour la première de Songe d’une nuit d’été en 1604.

L’histoire continue sous la publicité

Le scalping (terme apparu pour la première fois au 19e siècle faisant référence aux courtiers en billets de chemin de fer) a toujours été un problème. Comment une personne ordinaire pourrait-elle entrer dans des spectacles alors qu’il y avait des foules de «spéculateurs de billets» et d’«hommes de trottoir» qui employaient des gens pour faire la queue pour eux («diggers») et avaient un accès secret aux initiés au box-office qui remettaient volontiers les billets pour une part du produit (connue sous le nom de « glace ») ?

Lorsque Jenny Lind, une chanteuse connue sous le nom de “The Swedish Nightingale”, a fait une tournée aux États-Unis en 1851, les meilleurs sièges de la maison ont mystérieusement disparu immédiatement pour réapparaître entre les mains de spéculateurs qui les ont vendus avec des marges importantes. Un billet d’une valeur nominale de 3 $ peut coûter 6 $. Il y avait une rumeur selon laquelle les agents de Lind étaient impliqués dans l’escroquerie, quelque chose qui l’a endommagée aux yeux du public.

Lorsque Charles Dickens a fait une tournée de livres en Amérique en 1867, ses lectures publiques se sont vendues en quelques minutes. George Dolby, le manager de Dickens, a déploré un spectacle à Boston. “[B]y huit heures du matin, la file d’attente [outside the box office] avait près d’un demi-mille de long et à peu près au moment où les employeurs des personnes qui étaient restées dans les rues toute la nuit ont commencé à arriver pour prendre leur place. … [T]es horribles spéculateurs qui achètent tous les bons billets et les revendent à des prix exorbitants. À New York, les fans qui faisaient la queue se voyaient offrir jusqu’à vingt dollars pour leur place dans la file par des revendeurs cherchant à acquérir des billets.

Dickens détestait cela, d’autant plus que lui et son manager étaient accusés d’être impliqués dans l’escroquerie. Il écrivit à sa belle-sœur : « Nous sommes en désaccord ; fin comment garder les billets hors de portée des spéculateurs. … Les jeunes étudiants de Cambridge ont fait savoir à Longfellow qu’ils sont cinq cents et qu’ils ne peuvent pas obtenir un seul billet.

L’histoire continue sous la publicité

Maintes et maintes fois, les théâtres, les interprètes, les gérants, les agents, les promoteurs et les gouvernements ont tenté de réprimer le scalping. En 1927, la ville de New York s’est penchée sur la situation des théâtres de Broadway et des music-halls locaux. Rien ne s’est passé. La même chose avec une enquête en 1949. Et encore en 1963. Rien, semblait-il, ne pouvait être fait contre un marché noir des billets de théâtre qui totalisait des millions de dollars chaque année. Il n’était pas rare qu’un directeur de billetterie gagne plus de 25 000 $ par an et achète une nouvelle Cadillac chaque année. Devinez d’où vient ce revenu supplémentaire?

Le problème n’a pris de l’ampleur que lorsque les concerts de rock sont devenus une grosse affaire. À l’époque d’avant les ordinateurs, les guichets avaient des étagères de billets imprimés, dont les meilleurs disparaissaient avant même que les ventes ne commencent.

Maintenir un décompte précis des billets (et donc une comptabilité appropriée des revenus) était impossible en utilisant le système de billets durs vendus par le biais d’un box-office. Il devait sûrement y avoir une solution. C’est là que les premiers programmes informatisés de vente de billets ont vu le jour. Le premier, Computicket et TRS (Ticket Reservation Services), est arrivé au milieu des années 1960, incitant leurs systèmes à réduire le scalping en gardant une trace de chaque billet vendu.

L’histoire continue sous la publicité

Génial en théorie, mais malgré des décennies d’avancées avec la vente informatisée de billets, les billets sans papier et les échanges de billets pilotés par les fans, les revendeurs et les entreprises du marché secondaire parviennent toujours à mettre la main sur les billets.

Le problème ne disparaît pas. En fait, les choses deviennent de plus en plus étranges et controversées avec des choses comme le programme de revendeur professionnel de Ticketmaster. Les «diggers» et la «glace» existent toujours dans le domaine numérique. Au lieu de soudoyer les gérants de billetterie et d’embaucher des personnes pour faire la queue, ils utilisent des bots, de fausses identités, accèdent à des billets de compensation et infiltrent les ventes destinées aux fan clubs. Ce sont des gens assez ingénieux et férus de technologie.

Vendredi dernier, le 20 janvier, Madonna a commencé à vendre des billets pour sa tournée mondiale de célébration du 40e anniversaire, le premier grand défi de vente de Ticketmaster depuis le fiasco de Taylor Swift à la fin de l’année dernière. Bien que les billets aient été annoncés pour aussi peu que 40 $, vous devez vous demander combien d’entre eux sont tombés entre les mains des fans à ce prix et combien sont maintenant contrôlés par le marché secondaire (StubHub, SeatGeek, Vivid Tickets, etc.) comme ainsi que des scalpeurs individuels.

L’histoire continue sous la publicité

Cette semaine également, une nouvelle campagne intitulée Make Tickets Fair a été lancée au Royaume-Uni et dans l’UE. L’objectif est d’éduquer le public sur les dangers et les protocoles de revente de billets. Cela peut aider un peu, mais je ne peux pas m’empêcher de penser que les organisateurs perdent leur souffle.

Tout se résume à ceci : lorsque vous avez une denrée périssable très demandée comme un billet de concert, quelqu’un va toujours trouver un moyen de gagner de l’argent grâce aux désirs de quelqu’un d’autre. C’est un jeu de Whack-A-Mole aussi vieux que le divertissement en direct lui-même.

—

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous à Alan’s Ongoing History of New Music Podcast maintenant sur Apple Podcast ou Google Play