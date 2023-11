Une brève histoire du conflit israélo-palestinien

Israël a été déclaré État en 1948 en réponse à la montée de l’antisémitisme en Europe et aux horreurs de l’Holocauste, selon le Bureau de l’historien des États-Unis. Mais l’histoire moderne d’Israël remonte en réalité à une trentaine d’années, en 1917, lorsque le gouvernement britannique a publié le Déclaration Balfour. Cette déclaration assurait aux dirigeants juifs que la Grande-Bretagne soutiendrait « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif », à condition que « rien ne soit fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine ».

Ces « communautés non juives existantes » étaient composées principalement de Palestiniens, un groupe arabe indigène qui vivait en Palestine sous mandat britannique. En tant que sionistes, les gens qui «croire en un droit juif à la terre de Jérusalem“, a commencé à s’installer dans le nouvel État d’Israël, les tensions sont montées entre Israéliens et Palestiniens. La première guerre israélo-arabe a commencé en 1948 et s’est terminée avec la victoire d’Israël en 1949. Au cours de cette guerre, 750 000 Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers, dans un événement que les Palestiniens appellent le Nakbaou « catastrophe ».

75 ans plus tard, Israël et les Palestiniens restent en conflit. La majorité des Palestiniens vivent dans deux territoires : Gaza, une bande de terre située au sud-ouest d’Israël, ou en Cisjordanie, une zone située à l’est d’Israël. Gaza abrite un estimé 2 millions de personnes, tandis que la Cisjordanie en abrite 3 millions. À partir de 2023, Israël abrite environ 9 millions de personnes. En outre, du fait des déplacements, il y a 5,9 millions de réfugiés palestiniens. vivre au Moyen-Orient. À propos 143 000 personnes de l’héritage palestinien vit aux États-Unis, l’Illinois, l’Ohio et le New Jersey ayant les pourcentages de population les plus élevés.

Bien que ce conflit dure depuis 1948, les tensions se sont accrues le 7 octobre 2023, lorsque des militants du Hamas ont pris d’assaut 22 villes israéliennes, tuant des citoyens israéliens et prenant des otages. Pendant ce temps, le Hamas a tiré environ 2 200 roquettes sur des villes israéliennes, dont Tel Aviv et Jérusalem, selon les Forces de défense israéliennes (FDI). Le Hamas, un groupe militant que les États-Unis et l’Union européenne ont désigné comme groupe terroriste. organisation terroriste, est devenu l’organe directeur de Gaza en 2006 par vote. Selon le Conseil des relations extérieuresles Palestiniens n’ont pas voté depuis 2008.

Selon le gouvernement israélien, 200 citoyens israéliens et touristes en Israël ont été pris en otage par le Hamas le 7 octobre, et des dizaines ont été tués. Le même jour que les premières attaques, Israël a déclaré la guerre au Hamas, le président américain Joe Biden soutenant cette déclaration. Quelques jours plus tard, le 9 octobre, les ministres israéliens ont appelé à un « siège complet » de Gaza, où les militants du Hamas détiendraient des otages. Israël a commencé à couper l’eau, la nourriture et le carburant à Gaza, tout en continuant à lancer des frappes aériennes sur le territoire, laissant des millions de personnes déplacées dans une crise humanitaire. Lisa Doughton, une responsable humanitaire de l’ONU, a décrit les Gazaouis « vivant dans des conditions incroyablement traumatisantes » le 30 octobre lors d’une conférence de presse. réunion d’urgence de l’ONU appelé par les Émirats arabes unis et la Chine.

Alors qu’Israël continue d’étendre son invasion terrestre à Gaza et que le nombre de morts augmente, certains individus et groupes considèrent les actions d’Israël comme de nature génocidaire, notamment le Centre pour les droits constitutionnels et Voix juives pour la paix. D’autres considèrent les actions d’Israël comme de la légitime défense, notamment Le président Joe Biden. Pendant ce temps, les villes du monde entier ont connu une légère hausse manifestations en faveur de la Palestinenotamment Madrid, New York et Londres.

Depuis 9 octobre, le nombre de morts s’est élevé à environ 8 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et à 1 400 Israéliens, selon Tsahal. UNselon UN Pressau moins un million de Gazaouis ont été déplacés, et AP News a rapporté que 250 000 Israéliens avaient été déplacés le 29 octobre. De plus, le dimanche 29 octobre, 4 otages ont été libérés aux responsables de la Croix-Rouge et ont été confirmés sains et saufs par leurs familles.