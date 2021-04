je

Cela peut être difficile à croire, compte tenu de ce que nous savons de la nature humaine, et en particulier du caractère avare de l’humanité politique, mais avant 1974, il n’y avait pas de registre parlementaire des intérêts et, au-delà d’une obligation volontaire de «déclarer un intérêt» pendant les travaux parlementaires , Les députés et leurs pairs pouvaient faire ce qu’ils voulaient en ce qui concerne leurs affaires financières. Certaines activités externes, comme la composition du conseil d’administration, seraient du domaine public, mais d’autres seraient assez facilement dissimulées. On attendait des députés honorables et on leur faisait confiance, et on attendait de la Chambre des communes qu’elle se gouverne elle-même, sans examen «indépendant» ni autorité constitutionnellement appropriée, découlant du principe de la souveraineté parlementaire.

On peut soutenir que, comme William Hague le pense, ces jours-ci, les courriels, les textes et autres communications électroniques rendent de telles activités plus délicates qu’à l’ère du clin d’œil; mais il n’y a jamais eu d’âge d’or de la convenance politique. Même à l’époque édouardienne, il y avait des ministres engagés dans des délits d’initiés (dans le «stock technologique» de l’époque, Marconi), et David Lloyd George s’est financé lui-même et son parti par une vente d’honneurs assez flagrante.

Le ciel sait ce qu’ils ont fait. Certains scandales financiers ont surgi de temps en temps, mais à moins que les législateurs du passé ne fussent uniquement vertueux, il est probable que les forces de l’avidité étaient à l’œuvre dans le passé comme dans le présent. La différence maintenant est qu’il y a beaucoup plus de règles à contourner.