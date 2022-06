Une brève histoire des prédictions technologiques

Mes collègues ont signalé que l’année prochaine, Apple pourrait expédier un casque d’ordinateur ressemblant à des lunettes de ski et vise à offrir des expériences de réalité virtuelle et augmentée. Apple n’a donné que des indices sur ce travail lors d’un événement lundi pour dévoiler les modifications logicielles de l’iPhone, mais la société a jeté les bases pour que ces technologies soient sa prochaine grande catégorie de produits potentielle.

La deuxième possibilité est que les technologues se trompent à nouveau sur le potentiel des prochaines itérations de Google Glass plus Pokémon Go. Peut-être que des fonctionnalités plus raffinées, une durée de vie de la batterie plus longue, des lunettes moins idiotes et des choses plus divertissantes à faire sur les ordinateurs faciaux ne sont pas les ingrédients les plus essentiels pour la prochaine grande innovation technologique.

L’un des problèmes est que les technologues ne nous ont pas encore donné de bonnes raisons pour lesquelles nous voudrions vivre dans le monde numérique plus réel qu’ils imaginent pour nous.

J’ai déjà écrit que toute nouvelle technologie entre inévitablement en concurrence avec le smartphone, qui est au centre de nos vies numériques. Tout ce qui vient ensuite doit répondre à la question : que fait cette chose que mon téléphone ne peut pas faire ?

Ce défi ne signifie pas que la technologie est figée là où elle est aujourd’hui. J’ai été enthousiasmé par les séances d’entraînement qui donnent l’impression qu’un entraîneur m’entraîne le long d’un lac de montagne virtuel, et je peux imaginer de nouvelles façons de se connecter avec des personnes éloignées qui se sentent plus intimes que Zoom. Apple en particulier a fait ses preuves en prenant des concepts technologiques existants tels que les smartphones et la musique en streaming et en les rendant attrayants pour les masses.

Mais plus nos vies numériques actuelles sont devenues riches, plus il nous sera difficile d’embrasser quelque chose de nouveau. C’est quelque chose que ces prédictions passées et actuelles d’un avenir informatique plus immersif n’ont pas vraiment pris en compte.