Une brève histoire de l’ascension et de la chute du président du Sri Lanka

COLOMBO, Sri Lanka – Avant de fuir le Sri Lanka mercredi au milieu d’une crise économique écrasante, le président Gotabaya Rajapaksa était le dernier des six membres de la famille la plus influente du pays encore accroché au pouvoir.

Son départ intervient quatre jours après que des foules massives ont fait irruption dans sa résidence officielle et occupé son bureau en bord de mer, et il s’est engagé à quitter le pays. Les manifestants ont également pris d’assaut la résidence du Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui a déclaré qu’il partirait une fois qu’un nouveau gouvernement serait en place.

Il a juré de ramener le nationalisme musclé qui avait rendu sa famille populaire auprès de la majorité bouddhiste et de sortir le pays d’un marasme économique avec un message de stabilité et de développement.

Alors que le tourisme plongeait à la suite des attentats à la bombe et des prêts étrangers sur des projets de développement controversés – y compris un port et un aéroport dans la région d’origine du président – devaient être remboursés, Rajapaksa n’a pas écouté les conseillers économiques et a imposé les plus importantes réductions d’impôts en l’histoire du pays. Il était censé stimuler les dépenses, mais les critiques ont averti qu’il réduirait les finances du gouvernement. Les fermetures pandémiques et une interdiction malavisée des engrais chimiques ont encore plus nui à la fragile économie.