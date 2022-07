Une brève histoire de l’ascension et de la chute du président du Sri Lanka

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Avant de fuir le Sri Lanka mercredi au milieu d’une crise économique écrasante, le président Gotabaya Rajapaksa était le dernier des six membres de la famille la plus influente du pays encore accroché au pouvoir.

Rajapaksa, sa femme et deux gardes du corps se sont envolés pour la ville de Malé, la capitale des Maldives, selon un responsable de l’immigration qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Son départ intervient quatre jours après que des foules massives ont fait irruption dans sa résidence officielle et occupé son bureau en bord de mer, et il s’est engagé à quitter le pays. Les manifestants ont également pris d’assaut la résidence du Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui a déclaré qu’il partirait une fois qu’un nouveau gouvernement serait en place.

Voici un aperçu de l’ascension et de la chute de Rajapaksa :

__

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Pendant des décennies, la puissante famille Rajapaksa, propriétaire terrien, a dominé la politique locale dans leur district rural du sud avant que Mahinda Rajapaksa ne soit élu président en 2005. Faisant appel au sentiment nationaliste de la majorité bouddhiste-cinghalaise de l’île, il a mené le Sri Lanka à une victoire triomphale sur rebelles tamouls ethniques en 2009, mettant fin à une guerre civile brutale de 26 ans qui avait divisé le pays. Son frère cadet, Gotabaya, était un puissant fonctionnaire et stratège militaire au ministère de la Défense.

Mahinda est resté en poste jusqu’en 2015, date à laquelle il a perdu face à l’opposition dirigée par son ancien assistant. Mais la famille a fait un retour en 2019, lorsque Gotabaya a remporté l’élection présidentielle sur la promesse de rétablir la sécurité à la suite des attentats-suicides terroristes du dimanche de Pâques qui ont tué 290 personnes.

Il a juré de ramener le nationalisme musclé qui avait rendu sa famille populaire auprès de la majorité bouddhiste et de sortir le pays d’un marasme économique avec un message de stabilité et de développement.

Au lieu de cela, il a commis une série d’erreurs fatales qui ont déclenché une crise sans précédent.

LES RÉDUCTIONS D’IMPÔTS ÉPUISENT LES FONDS GOUVERNEMENTAUX

Alors que le tourisme plongeait à la suite des attentats à la bombe et des prêts étrangers sur des projets de développement controversés – y compris un port et un aéroport dans la région d’origine du président – devaient être remboursés, Rajapaksa n’a pas écouté les conseillers économiques et a imposé les plus importantes réductions d’impôts en l’histoire du pays. Il était censé stimuler les dépenses, mais les critiques ont averti qu’il réduirait les finances du gouvernement. Les fermetures pandémiques et une interdiction malavisée des engrais chimiques ont encore plus nui à la fragile économie.

Le pays a rapidement manqué d’argent et n’a pas pu rembourser ses énormes dettes. Les pénuries de nourriture, de gaz de cuisine, de carburant et de médicaments ont attisé la colère du public face à ce que beaucoup considéraient comme de la mauvaise gestion, de la corruption et du népotisme.

LA FIN COMMENCE

L’effondrement de la famille a commencé en avril, lorsque des protestations croissantes ont forcé trois parents de Rajapaksa, dont le ministre des Finances, à quitter leurs postes au Cabinet et un autre à quitter son poste de ministre. En mai, des partisans du gouvernement ont attaqué des manifestants dans une vague de violence qui a fait neuf morts. La colère des manifestants s’est retournée contre Mahinda Rajapaksa, qui a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre et s’est réfugié sur une base navale fortement fortifiée.

Mais Gotabaya a refusé d’y aller, déclenchant des chants dans les rues de “Gota Go Home!” Au lieu de cela, il a vu son sauveur en Wickremesinghe, un politicien chevronné de l’opposition qu’il a fait venir pour sortir le pays de l’abîme. En fin de compte, cependant, Wickremesinghe n’avait pas le poids politique et le soutien public nécessaires pour faire le travail.

___

Le journaliste d’Associated Press Krishan Francis a contribué à cette histoire.

Krutika Pathi (), L’Associated Press