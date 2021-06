Une brève histoire de la plus grande extravagance d’Europe

Connue sous le nom d’« Euros », l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise les Championnats d’Europe de football de l’UEFA afin de déterminer le champion continental d’Europe. L’extravagance européenne a lieu tous les quatre ans et la création du tournoi continental remonte à 1960. L’Euro a été programmé de manière à ne pas contraster avec la Coupe du monde de football. Les Euros se déroulent dans divers pays faisant partie de l’Europe et les hôtes des Euros se qualifient automatiquement, tandis que le reste des nations doit se qualifier pour participer au tournoi.

Au total, 55 nations s’affrontent pour se qualifier et seulement 24 nations au total s’inscrivent dans le tournoi. Les Euros ont lieu tous les quatre ans, cependant, en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, le tournoi a été reporté à 2021. Ainsi, cette année, les Euros devraient se dérouler du 11 juin au 11 juillet 2021.

Les Euros attendus n’ont vu que quatre nations se qualifier pour le tournoi avant 1980. Pour renforcer la concurrence et attirer plus de téléspectateurs et de fans, le nombre total d’équipes qualifiées pour le tournoi a ensuite été porté à 8. En 1996, la décision a été prise d’étendre les équipes de qualification à 16 alors que d’autres nations ont présenté leurs propres ligues respectives.

En 2007, la commission de l’UEFA a décidé de faire passer le nombre de participants au tournoi de 16 à 24 en raison de l’augmentation du nombre d’associations de football sur le continent à partir de 2012, mais a été refusée à l’époque par le comité exécutif de l’UEFA. En 2008, il a été voté que le nombre de participants au tournoi passerait de 16 à 24 à partir de l’Euro 2016.

Vers 2005, l’Écosse, la République d’Irlande, Israël et le Kazakhstan ont été autorisés à participer et à se qualifier pour le tournoi. A partir de 2016, le tournoi accueillera 24 nations parmi 16.

Dans l’histoire de l’Euro, depuis sa création en 1958 et le premier tournoi disputé en 1960, un total de 15 Euros a été joué jusqu’à présent. Le 16e tournoi à partir du 11 juin de cette année. À ce jour, les équipes les plus titrées ont été l’Allemagne et l’Espagne, qui ont remporté le tournoi trois fois chacune.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Euro, le tournoi se déroulera dans 11 villes du continent qui s’étend de Londres à Munich en passant par Copenhague et Budapest. Le tournoi de cette année devrait être l’un des plus grands, compte tenu des différents sites dans différentes nations et avec 24 nations participant au tournoi. Avec le retour des supporters dans les stades, les supporters attendent patiemment le retour du football international.

Les champions en titre, le Portugal, sont matraqués dans le groupe F, qui comprend également les poids lourds de la France, de l’Allemagne et de la Hongrie, et seules deux nations peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale.

Véritable spectacle à voir, l’Euro marquera l’histoire cette année alors que des millions de fans attendent le début de l’Euro 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici