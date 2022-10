Une brève histoire de la musique folklorique noire américaine

Jake Blount a bâti sa carrière sur la compréhension du lien entre le banjo et la musique folklorique noire américaine. Dans cette vidéo, il nous guide à travers l’histoire de l’instrument – de l’Afrique de l’Ouest aux esclaves aux États-Unis en passant par les débuts de l’industrie du disque – pour expliquer comment la musique folk noire a évolué.

Par exemple : les débuts de l’industrie du disque confinaient les musiciens noirs aux “enregistrements de course” et les musiciens blancs aux “enregistrements de hillbilly”. La musique Hillbilly aurait été la première musique country et d’orchestre à cordes. Les records de course ont limité les musiciens noirs aux genres blues et jazz. Ce qui signifiait que les musiciens noirs jouant du banjo de style bluegrass n’étaient pas enregistrés – même s’ils étaient chargés d’enseigner aux musiciens blancs.

À l’aide d’enregistrements sur le terrain, de leurs propres compétences en matière de banjo et de violon et d’une version déconstruite de l’une de leurs propres chansons, Blount explique comment les musiciens noirs ont longtemps été exclus du canon actuel des enregistrements folkloriques et de l’histoire de la musique folk américaine. De plus, ce qu’il fait pour maintenir la tradition vivante, avec de nouvelles observations et un style musical qui regarde à la fois vers l’avant et vers l’arrière.

