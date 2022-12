Une brève histoire de la fête de l’éléphant blanc

Ces donateurs ont peut-être surestimé à quel point les gens voulaient de petits animaux. Un officier de police de 1910 dans l’Utah a reçu un raton laveur comme “cadeau de Noël d’un éléphant blanc”. Mais le 29 décembre, a rapporté The Ogden Standard, il “essayait de décider à quel ami en particulier offrir l’animal comme cadeau du Nouvel An”.

D’autres organismes ont peut-être aussi été à gagner. Une hôtesse de Pennsylvanie a déclaré au Scranton Republican en 1908 qu’elle essayait de réduire le nombre de femmes amenant leur mari à ces fêtes en plaisantant et affirmant que leur conjoint était “le plus grand éléphant blanc qu’ils avaient”.

En 1911, ces échanges de cadeaux, dont les lecteurs du Fall River Daily Globe dans le Massachusetts assuraient qu’ils étaient “très amusants pour les jeunes ou les personnes âgées”, étaient devenus plus communément connus sous le nom de fêtes d’éléphants blancs.

Les éléphants blancs ont connu un pic de popularité dans les années 1930, lorsque la Grande Dépression a rendu souhaitable toute alternative à l’achat de nouveaux cadeaux. Les mentions dans les journaux des fêtes ont chuté dans les années 40 – la Seconde Guerre mondiale a peut-être contribué à une ambiance moins frivole et festive – mais elles ont connu une résurgence dans les années 50, lorsque les échanges festifs sont devenus un incontournable des clubs auxiliaires.

Dans les années 1980, la tendance à refaire des cadeaux lors de ces fêtes les a amenées à être parfois appelées des échanges de cadeaux « Dirty Santa » : après tout, un père Noël sale est celui qui a déjà descendu une cheminée ou deux. Cette étiquette peut également avoir été un indicateur de la popularité décroissante des partis. Comme un amoureux de Noël renifla en 1983 à The Press and Sun Bulletin de Binghamton, NY, “Personne n’aime un sale Père Noël.” Aujourd’hui, les gens peuvent être plus à l’aise de simplement lancer, rendre ou donner des cadeaux qu’ils savent qu’ils n’utiliseront pas plutôt que de les conserver pour un échange.

En conséquence, il est difficile de trouver des gens aussi enthousiasmés par les échanges de cadeaux de vacances que les habitants de Delphos au XIXe siècle. The Independent Record of Helena, Mont., a fait remarquer en 2006 que “l’échange de cadeaux d’éléphants blancs est devenu une tradition de vacances, ne serait-ce que dans le sens où c’est l’une des choses que vous n’aimez pas nécessairement faire, mais que vous continuez à faire ça quand même. En 2009, les parties avaient malheureusement été rejetées dans The Corvallis Gazette-Times dans l’Oregon comme “collantes et insipides”.