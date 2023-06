Une brasserie de l’île de Vancouver livre du malt par avion à une autre brasserie coupée par la fermeture de l’autoroute

Twin City Brewing Company à Port Alberni a vu son approvisionnement en malt diminuer de jour en jour, la communauté étant coupée du monde par la fermeture continue de l’autoroute 4 sur l’île de Vancouver.

« Tout le monde a dû s’adapter », a déclaré le propriétaire Aaron Colyn, dont la brasserie fait régulièrement expédier du malt sur une palette via un transporteur depuis le continent.

« Mais en ce moment, notre fournisseur a un peu d’arriéré parce qu’il a choisi de ne pas utiliser le détour », a déclaré Colyn. « Nous avons donc une commande de céréales qui est suspendue quelque part dans les limbes, et nous ne nous attendons pas à cela de si tôt. »

C’est encore un autre exemple des impacts considérables de la fermeture de l’autoroute provoquée par les incendies de forêt sur l’île – un exemple dans lequel les membres de la communauté se mobilisent pour s’entraider.

À environ 80 kilomètres au nord de Port Alberni, à Cumberland Brewing Company, le copropriétaire et directeur général Darren Adam a entendu parler de leur pénurie imminente d’approvisionnement et a proposé de l’aider.

« J’ai envoyé un message [Colyn] et a dit: « Mec, nous obtenons notre grain sans problème – puis-je en apporter? » Il a dit, ‘Comment?’ J’ai dit: ‘Je vais le jeter dans l’avion! »

L’autoroute 4 a été fermée pendant plus d’une semaine en raison de l’incendie de Cameron Bluffs à l’est de Port Alberni, le ministère des Transports de la province avertissant que la route « vitale » pourrait ne pas rouvrir avant le 24 juin.

Colyn et Adam affirment tous deux qu’il est crucial de soutenir leurs collègues entrepreneurs, d’autant plus qu’ils approchent de la haute saison pour les visiteurs qui affluent sur l’île de Vancouver. (Soumis par Aaron Colyn)

En raison de son emplacement, Cumberland Brewing n’a pas été touché par la fermeture de l’autoroute et continue de recevoir des expéditions régulières de céréales toutes les deux semaines.

Alors Adam, qui est pilote, a décidé de faire le vol de 20 minutes de Cumberland à Port Alberni dans l’avion Cessna de son ami, chargé de sacs de céréales.

« Il s’agissait de huit sacs de 50 livres chacun de malt allemand utilisé dans de nombreuses bières de type pilsner et lager », a déclaré Adam. « Il se trouve que nous avions une expédition et que nous pouvons commander à nouveau et que nous n’en avons pas besoin tout de suite, alors nous les avons proposés. »

Une fois exploités, ils s’attendent à ce que ce lot dure de deux à six semaines, selon la popularité de la bière.

« Nous devons surveiller les arrières les uns des autres »

Colyn dit qu’il est incroyablement reconnaissant pour la générosité.

« Nous ne brassons pas maintenant deviendrait un problème dans trois semaines quand nous réalisons tout d’un coup que nous n’aurons pas assez de bière en juillet, quand j’espère que l’autoroute est ouverte et que nous commençons à voir des gens se diriger vers la côte ouest et repassant par Port Alberni.

Adam dit que gérer une petite entreprise est déjà assez difficile et qu’aucun d’entre eux n’aurait pu prévoir une fermeture complète de la principale voie d’accès à la partie ouest de l’île de Vancouver.

« C’est juste un autre rappel que nous devons soutenir nos entreprises locales », a déclaré Adam.

« Nous devons nous protéger les uns les autres, car cela ne va pas s’améliorer ; avec la menace d’incendies dus au changement climatique, nous devons nous adapter et atténuer autant que possible. »