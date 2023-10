Une brasserie britannique expédiée brique par brique en Corée du Nord depuis le Wiltshire, saluée comme une « entreprise de premier plan » par le régime de Kim Jong-un

KIM Jong-un a levé son verre au succès d’une brasserie expédiée brique par brique en Corée du Nord depuis une ville endormie du Royaume-Uni.

Le régime du tyran amateur d’alcool a salué l’usine de bière de Taedonggang comme l’une des dix plus grandes entreprises du royaume ermite.

La Taedonggang Beer Factory sert de la bière en Corée du Nord depuis plus de 20 ans Crédit : AFP ou concédants de licence

La brasserie était auparavant située à Trowbridge, dans le Wiltshire. Crédit : Facebbok /@Souvenirs historiques du Wiltshire et du Wiltshire

Il a été expédié brique par brique en Corée du Nord par l’ancien dirigeant Kim Jong II. Crédit : Getty

Il a été salué pour sa contribution au « plan quinquennal de développement économique national », ont indiqué les médias d’État.

Avant le millénaire, la brasserie se trouvait à Trowbridge, dans le Wiltshire, et appartenait à Ushers, un spécialiste des bitters régionaux, a rapporté The Telegraph.

Mais en 2000, le gouvernement nord-coréen a déboursé 1,5 million de livres sterling pour l’usine.

Le bâtiment de la brasserie, vieux de 175 ans, a ensuite été démonté et envoyé pièce par pièce dans ce pays d’Asie de l’Est.

Quelque 20 000 fûts ont été expédiés avec les briques, et la Taedonggang Beer Factory a ouvert ses portes à Pyongyang en 2002.

Le gouvernement britannique n’a approuvé la vente qu’après avoir confirmé que les machines ne pouvaient pas être adaptées pour créer des armes chimiques.

Une délégation de Nord-Coréens s’est également rendue au Royaume-Uni pour suivre une formation de plusieurs mois dispensée par Gary Todd, qui était le chef brasseur de l’usine jusqu’à sa fermeture en Grande-Bretagne.

Il a déclaré: « J’ai dû leur donner un cours intensif de brassage et nous avons passé beaucoup de temps à revoir les bases, mais il semble qu’ils l’ont compris parce qu’ils sont opérationnels là-bas maintenant. »

M. Todd a déclaré qu’un journaliste britannique lui avait rapporté une bouteille de bière de Corée du Nord il y a quelques années, ce qui lui avait permis de faire le point sur les progrès réalisés.

Il a ajouté : « Je dois dire que j’ai été agréablement surpris car je n’étais pas sûr de ce qu’ils utilisaient pour leurs matériaux de brassage.

« La saveur était plutôt bonne, c’était plutôt agréable. »

La bière fabriquée à la brasserie est plus forte que la plupart des bières fabriquées en Asie de l’Est, avec une teneur en alcool de 5,7 pour cent.

Les médias d’État ont rapporté l’année dernière que l’usine avait été « construite sous la direction du président Kim Jong-II », qui était alors à la tête du pays.

Il aurait choisi l’emplacement de la brasserie sur les rives de la rivière Taedong.

Après sa mort en 2011, son fils et héritier Kim est devenu un fervent partisan et a visité le boozer à plusieurs reprises.

Le dictateur « encouragerait ses fonctionnaires et ses ouvriers à améliorer davantage le goût et la qualité de la bière et exalterait ainsi l’honneur de l’usine en tant qu’usine populaire parmi le peuple ».

Kim – connu pour son amour des aliments et des boissons raffinés importés – avait déjà lancé le tout premier festival de la bière en Corée du Nord.

La fête de la bière – l’équivalent asiatique de la célèbre Oktoberfest de Munich – a eu lieu dans un restaurant flottant à Pyongyang en 2016.

La bière Taedonggang a une teneur en alcool de 5,7 pour cent, soit plus que celle de la plupart des pays d’Asie de l’Est. Crédit : Getty – Contributeur