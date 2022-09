Une brasserie arrive au centre-ville de Yorkville – Shaw Local

YORKVILLE – Ed Williams est optimiste quant à l’avenir du quartier des affaires historique du centre-ville de Yorkville.

Le promoteur de Yorkville est le patriarche du groupe Williams, qu’il exploite avec sa femme, Karin, et son fils Mike.

“Je vois beaucoup de potentiel pour faire du centre-ville de Yorkville une destination”, a déclaré Williams, pointant vers une pléthore de restaurants, bars et boutiques dans le centre-ville.

Le groupe Williams possède de nombreuses propriétés commerciales et résidentielles à Yorkville, Montgomery et Sugar Grove.

Le dernier projet de l’entreprise de développement est la rénovation de la structure commerciale de deux étages au 101 S. Bridge St. (Route 47).

Situé à l’angle nord-ouest des rues South Bridge et West Hydraulic sur la rive sud de la rivière Fox, l’ancien bâtiment Investor Tools est mieux identifié par la tablette “Dickson 1954” inscrite sur la façade de l’édifice en brique.

L’extérieur du bâtiment a été sensiblement amélioré depuis que Williams a acheté la structure plus tôt cette année, arborant de nouvelles baies vitrées, des portes et un éclairage et des garnitures extérieurs.

Autre nouveauté à l’extérieur, un panneau désignant le bâtiment sous le nom de “Riverside Plaza”.

Il y a eu des ajouts au bâtiment au fil des ans et l’un d’eux sera le siège de Fox Republic Brewing.

L’opération de brassage de sept ou peut-être 10 barils comprendra des sièges à l’intérieur pour environ 100 amateurs de bière, avec un patio extérieur le long de la façade de la rue hydraulique du bâtiment.

L’espace de 3 300 pieds carrés présente un plafond voûté soutenu par une énorme poutre.

“Quand vous regardez cet espace et imaginez ce qu’il peut être, cela a tellement de possibilités”, a déclaré Williams.

Normalement, le modèle commercial du Groupe Williams consiste à rénover les espaces du bâtiment et à les louer à des locataires commerciaux. Cependant, pour le projet Fox Republic, Williams est l’un des cinq investisseurs de l’entreprise brassicole.

Williams garde secrète pour le moment l’identité du maître brasseur de Fox Republic, qui travaille actuellement pour une autre brasserie.

L’objectif d’ouverture de la nouvelle brasserie est l’été 2023.

Pendant ce temps, Williams a déjà attiré deux nouvelles entreprises dans le bâtiment.

Iconic Coffee Shop, occupant un emplacement bien en vue au premier étage donnant sur l’intersection de Bridge et Hydraulic, a récemment ouvert ses portes.

Foxes Den Meadery, qui servira de l’hydromel à partir d’un bar au premier étage, devrait ouvrir bientôt. Un balcon s’ouvrant sur la salle à manger offre une vue sur la rivière Fox.

Le propriétaire Rico Bianchi de Yorkville a déjà commencé la production au sous-sol de l’immeuble.

L’hydromel est une boisson alcoolisée fabriquée en faisant fermenter du miel mélangé à de l’eau et souvent avec des ingrédients supplémentaires, notamment des fruits ou des céréales. La boisson est souvent décrite comme du vin de miel.

En plus d’Iconic et de Foxes Den, le bâtiment est le nouveau domicile de Second Chance Cardiac Solutions, qui a déménagé d’un autre endroit. L’entreprise vend des défibrillateurs externes automatisés pour les personnes souffrant d’une crise cardiaque.

Au deuxième étage, Williams a créé deux appartements résidentiels d’une chambre, entièrement meublés et commercialisés en location à court terme, au mois pour les personnes en transition.

Le bâtiment abrite également la Red’s Baseball Academy, un centre d’entraînement intérieur avec des cages de frappeurs, des équipements d’haltérophilie et un espace ouvert recouvert de gazon artificiel.

Mike Williams, diplômé de Yorkville High School en 2014, armé d’un diplôme en finance de l’Université de l’Illinois, partage la passion de son père pour le réaménagement de propriétés dans sa ville natale.

“C’est ce dont je rêvais quand j’étais enfant”, a déclaré Mike Williams.

Les responsables de la ville de Yorkville, impatients de voir des projets de réaménagement et de nouvelles entreprises dans le centre-ville, ont travaillé avec le groupe Williams pour fournir des incitations pour le projet de restauration du bâtiment et des modifications du code des alcools de la ville pour accueillir l’hydromel et la brasserie.

Au printemps, le conseil municipal de Yorkville a établi une nouvelle classification de permis d’alcool pour les micro-établissements vinicoles, qui permettra la fabrication et la consommation d’hydromel sur place.

Plus tôt cet été, les échevins ont modifié la classification pour éliminer l’obligation pour les brasseries et les micro-établissements vinicoles de vendre de la nourriture.

Une fois terminé, The Williams Group aura investi plus de 2 millions de dollars dans le projet de construction, y compris l’acquisition de la propriété et les rénovations importantes.

Pour les rénovations de l’espace Fox Republic Brewery, le promoteur dépensera 270 000 $, à l’exclusion du coût de l’équipement de brassage.

Le 13 septembre, le conseil municipal a approuvé un accord qui remboursera au promoteur jusqu’à 25 % de ce coût, soit 67 000 $ en fonds de district pour le financement des augmentations d’impôt.

Cela s’ajoute à jusqu’à 400 000 $ de fonds TIF pour la première phase du projet, mais cela dépendra de la prolongation par la ville de la durée de vie du quartier TIF du centre-ville, qui doit expirer en 2029.

Un quartier TIF est un mécanisme couramment utilisé par les municipalités pour encourager le réaménagement dans les zones sous-utilisées ou dégradées.

Les paiements de l’impôt foncier aux unités locales du gouvernement sont gelés, la valeur accrue, connue sous le nom d’incrément, étant placée dans un fonds pour les incitations et les améliorations publiques. En vertu du statut de l’État, les districts TIF ont une durée de vie de 23 ans, mais peuvent être prolongés.

La ville a également renoncé à certains frais de permis de construire pour le projet.

En échange, l’accord demande à The Williams Group d’accorder des servitudes de propriété à la ville.

L’une des servitudes s’étendrait le long de la rive sud de la rivière Fox, du pont à l’ouest jusqu’à un point situé près de l’ancien bureau de poste, maintenant occupé par le service des parcs et des loisirs de Yorkville. La ville espère vendre ce bâtiment pour le réaménagement.

La ville possède et exploite déjà Riverfront Park sur la rive sud de la rivière juste à l’est du pont.

Ed Williams a déclaré qu’il aimerait voir la création d’une passerelle sous le pont, permettant aux piétons de se déplacer en toute sécurité entre Riverfront Park et la nouvelle promenade linéaire que les responsables de la ville envisagent.

L’autre servitude est pour le coin nord-ouest des rues West Hydraulic et South Bridge sur une zone gazonnée à côté du bâtiment.

L’emplacement très visible est celui sur lequel la ville a eu l’œil pour l’installation d’une sculpture ou d’une autre forme d’art.

L’immeuble dispose d’un stationnement de 54 places accessible depuis la rue Hydraulique.

Williams possède une propriété supplémentaire non développée derrière le bâtiment Dhuse Chiropractic, ainsi que le parking à l’est immédiat de l’ancien bâtiment de la poste au 201 W. Hydraulic St.