Une boutique de vêtements vintage fait une découverte unique

DODWORTH, ANGLETERRE –

Lorsque les vestes à franges en daim des années 1990 ont commencé à faire leur grand retour l’année dernière, la société britannique de vêtements vintage Glass Onion Vintage a décidé de commander quatre tonnes de daim à un fournisseur aux États-Unis.

Cette expédition s’accompagnait d’une découverte unique dans une vie.

La livraison a été effectuée à son entrepôt, où un total de 3,5 millions de vêtements recyclés sont trouvés chaque jour. De temps en temps, le personnel dénichera un joyau pour lequel certains clients paieront cher, mais ce que Sophie Upson, membre du personnel, a trouvé, Glass Onion Vintage refuse de vendre.

Upson a été chargé de passer en revue ces articles en daim pour inspecter la qualité et déterminer ceux qui pourraient être revendus ou redessinés.

Il lui a fallu une semaine pour tout traverser et à ce moment-là, et après 12 ans à maîtriser ses compétences, elle savait exactement la texture qu’elle recherchait.

«C’est vieux», se dit-elle en sortant ce qui s’est avéré être une veste autochtone canadienne. C’est trop élaboré pour être un accessoire de scène, pensa-t-elle en regardant à l’intérieur des poches.

“Quand ils ont ce tissu en lin à l’intérieur, ça pourrait être les années 50, ça pourrait être les années 40”, a-t-elle expliqué à CTV News. Mais Upson était parti d’environ un siècle.

Elle a dit à son patron, John Hickling, qu’il devait venir le voir.

“C’est au-delà de ce que je sais”, a-t-elle fait remarquer Upson.

Alors que d’autres pièces historiques ont été vendues aux enchères, cette veste connaîtra un tout autre destin.

“Je veux en savoir le plus possible à ce sujet”, a déclaré Hickling à CTV News. “Nous voulons faire la bonne chose par le vêtement.”

Alice Leadbetter, responsable du marketing, a ensuite pris les devants. Elle a mis en ligne une vidéo sur TikTok et s’est réveillée le lendemain avec un demi-million de vues et un message d’experts canadiens posant une question précise sur le motif du travail des perles, les coutures et la sensation du daim : est-il doux ou dense ?

Après six mois, ils ont reconstitué ceci : « Nous sommes maintenant convaincus que la veste est soit métisse, soit crie (…) très probablement de l’Alberta ou du Manitoba », a-t-elle déclaré.

Leadbetter a appris que le point de chaînette vert olive sur la poche est une technique qui était enseignée dans les écoles de la région de la rivière Rouge avant les années 1850. On lui a également dit que c’était une veste de chasse.

“Certains musées ont suggéré que cela avait été créé par un artiste, potentiellement pour un membre de la famille ou un commerçant de fourrures”, a-t-elle ajouté.

La veste est fabriquée à la main avec des détails étonnants, ce qui ne fait qu’ajouter à l’importance historique.

“Nous cherchons toujours des réponses pour l’affiner encore plus dans l’espoir de trouver la communauté d’où il vient”, a déclaré Leadbetter, qui passe des heures à répondre aux e-mails d’experts demandant plus de photos.

(Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)

Comme des millions d’autres articles dans cet entrepôt, la veste aurait été donnée à une friperie, jetée, puis vendue à une entreprise de recyclage aux États-Unis.

(Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)

“De là, il aurait été mis en balles dans différentes parties du monde, alors peut-être le Pakistan, peut-être la Thaïlande”, a expliqué Hickling.

(Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)

Incroyablement, il aurait également fait son chemin vers les États-Unis chez le marchand vintage qui a fourni à cette entreprise, dans un petit bourg anglais, le daim qu’il avait commandé.

(Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)

“La pensée du voyage complet, d’où il vient dans l’histoire, le processus de recyclage, le fait qu’il se soit retrouvé dans le South Yorkshire, que nos trieurs qualifiés l’ont trouvé”, a déclaré Hickling, “cela a ajouté à son histoire.”

Une veste en daim est vue à l’intérieur de l’entrepôt Glass Onion Vintage. (Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)

Il s’agit maintenant d’achever le voyage de retour vers sa maison d’origine.

(Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)

(Daniele Hamamdjian / Nouvelles CTV)