Une bouteille de whisky de 5 800 $ que le Japon a offerte à Mike Pompeo a disparu. Le Département d’État le recherche.

Il est illégal pour les autorités américaines d’accepter de tels cadeaux de gouvernements étrangers au-dessus d’un certain montant en dollars – 390 $, à l’époque où le Japon a donné le whisky. Pourtant, les dirigeants mondiaux et les diplomates présentent souvent des marques d’appréciation au président ou aux plus hauts diplomates. « La non-acceptation serait embarrassante pour les donateurs et le gouvernement américain », note le document divulguant les cadeaux aux employés fédéraux de gouvernements étrangers en 2019, de sorte que les articles sont acceptés et deviennent la propriété du gouvernement fédéral.