Une bouteille bleue étrange avec un liquide mystérieux trouvé entre les jambes d’un squelette déterré au Royaume-Uni

Avoir une profession dans le domaine de l’archéologie est passionnant car ils sont les premiers témoins de révélations d’éléments historiques cachés sous la surface du temps. Un de ces éléments a récemment fait surface lors d’une campagne d’excavation menée dans la ville de Kingston Upon Hull, abrégée et connue sous le nom de Hull, en Angleterre. Une équipe d’archéologues a trouvé une bouteille avec un mystérieux liquide bleu à l’intérieur, entre les jambes d’un squelette.

L’équipe, composée de 70 experts, travaillait dans le cimetière Old Trinity sur un projet de création d’un nouveau site de carrefour routier. Au cours de l’excavation, ils sont tombés sur un squelette qui avait une bouteille en verre bleu avec «Hull Infirmary», écrit dessus, soigneusement placé entre les jambes.

Lors de recherches menées, il a été découvert que le squelette était celui d’une femme décédée dans la soixantaine et souffrant de rachitisme résiduel et d’ostéoporose, selon le rapport du Hull Daily Mail. La bouteille scellée qui a été délibérément placée dans la tombe contenait un liquide brun inhabituel.

Dans une interview avec le Hull Daily Mail, la superviseure d’ostéologie à l’Université de Nottingham Trent, Katie Dalmon, a déclaré : « Les tests ont confirmé la présence de potassium, de sodium et de phosphore. Il est probable que le liquide soit de l’urine. Cependant, cela soulève une série de questions comme pourquoi a-t-il été placé dans la tombe ? Si ce n’est pas de l’urine, alors qu’est-ce que cela pourrait être ? Déclenchant une autre théorie, elle a ajouté : « Il pourrait aussi s’agir d’un tonique à base de phosphate qui était très populaire au XIXe siècle comme remède contre divers maux. »

Le projet d’excavation est considéré comme la plus grande fouille archéologique de l’histoire de Hull. Avant de commencer le projet, il a été observé que plus de 1500 squelettes seraient exhumés dans le projet. Tous les squelettes ont été enterrés entre 1783 et 1861. Des artefacts tels que des bagues, des pièces de monnaie, des vêtements et de la vaisselle se trouvent également dans la tombe. Cependant, trouver le liquide brun en bouteille bleue est particulier et une première.

