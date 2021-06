Une bouteille avec une note de 95 ans trouvée dans le Michigan est rendue à la fille de l’écrivain le jour de la fête des pères

« La personne qui trouvera cette bouteille la rapportera-t-elle à George Morrow, Cheboygan, Michigan, et dira-t-elle où elle a été trouvée ? novembre 1926 », lit-on dans une note trouvée dans une bouteille verte découverte par Jennifer Dowker, un capitaine de bateau qui organise des visites d’épaves sous-marines. Dowker a partagé la découverte sur la page Facebook de son entreprise, Nautical North Family Adventures, le 19 juin. Bientôt, la publication est devenue virale. Le lendemain, qui était aussi la fête des pères, Dowker a reçu un appel de Michele Primeau, 74 ans, la fille du rédacteur de notes George Morrow. Primeau avait identifié l’écriture de son père à partir de la photo de la note que Dowker avait partagée sur Facebook. Primeau a partagé avec CNN que bien que son père soit décédé il y a longtemps, cela lui faisait plaisir de recevoir cela le week-end de la fête des pères. Selon elle, George était sentimental et probablement, il a laissé le mot le jour de son anniversaire car il arrive en novembre. Primeau n’utilise pas Facebook et elle a appris l’existence de la publication en ligne lorsqu’un inconnu l’a appelée pour lui en parler.

Le 18 juin, Dowker faisait de la plongée sous-marine dans la rivière Cheboygan, dans le Michigan, pour nettoyer les vitres inférieures de son bateau lorsqu’elle a trouvé la bouteille verte. La bouteille était remplie aux deux tiers d’eau. Le joint du bouchon s’était détérioré mais une partie du bouchon était encore à l’intérieur de la bouteille.

Lorsque Dowker a publié les photos de la bouteille et de la note sur Facebook, demandant « tout Morrow là-bas », les gens ont commencé à partager la publication. Voulant retrouver le propriétaire, de nombreuses personnes ont déterré des arbres généalogiques et posté en commentaires. Avant que Dowker ne reçoive l’appel de Primeau, elle se demandait comment elle pourrait retrouver le propriétaire du billet, étant donné qu’elle est une mère célibataire qui dirige une petite entreprise avec trois adolescents.

Après l’appel, Dowker et Primeau se sont connectés via un appel zoom. Appelant Primeau «une expérience surréaliste», Dowker a publié une mise à jour sur la page Facebook de son entreprise.

