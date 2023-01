Une bousculade devant un stade en Irak fait 2 morts et des dizaines de blessés

L’agence de presse irakienne a déclaré qu’une personne avait été tuée et 60 autres blessées à l’extérieur du stade international de Bassorah. Photo par AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

Une bousculade devant un stade dans le sud de l’Irak a fait au moins deux morts et des dizaines de blessés jeudi, a déclaré un responsable de la santé.

L’incident meurtrier s’est produit alors que les spectateurs se rassemblaient pour assister au match final du premier tournoi international de football organisé dans le pays depuis quatre décennies.

L’agence de presse irakienne a déclaré qu’une personne avait été tuée et 60 autres blessées à l’extérieur du stade international de Bassorah, dont certaines sont dans un état critique.

Un médecin de l’hôpital général de Basra a déclaré à l’Associated Press que deux personnes ont été tuées et 38 blessées, dont certaines sont sorties de l’hôpital.

Dans un communiqué, le ministère irakien de l’Intérieur a exhorté les personnes qui n’ont pas de billets pour le match final à quitter la zone du stade.

Il a déclaré que le stade était plein et que toutes les portes avaient été fermées.

Le nouveau Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, arrivé jeudi à Bassorah, a exhorté la population à aider les autorités afin de “montrer le match final de la 25e édition de la Coupe du Golfe sous sa plus belle forme”.

L’INA a rapporté plus tard que des écrans géants avaient été placés dans différents lieux publics à Bassorah afin que les gens puissent regarder le match.

Le match final de la Coupe du Golfe arabique à huit nations devrait avoir lieu plus tard jeudi entre l’Irak et Oman.

Le tournoi a connu plusieurs incidents, dont le chaos à l’intérieur de la section VIP au cours duquel un prince koweïtien n’a pas pu assister au match d’ouverture au début du mois.

Le tournoi a débuté le 6 janvier, avec des équipes des six pays du Conseil de coopération du Golfe – Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis – ainsi que du Yémen et de l’Irak. C’est la première fois depuis 1979 que l’Irak accueille le tournoi.